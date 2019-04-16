Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп принял решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с делом Скрипалей после доводов, предъявленных директором ЦРУ Джиной Хэспел, сообщают западные СМИ.

В частности, на решение американского лидера повлияли фотографии детей, которые были госпитализированы якобы после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В марте руководители ЦРУ обсуждали с Трампом в Белом доме возможные санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери. Сообщается, что президент США изначально был против высылки российских дипломатов, поскольку не доверял американским спецслужбам из-за постоянных утечек в прессу и скептически относился к версии об отравлении Скрипалей. Источники газеты отмечают, что директор ЦРУ оказалась одной из немногих, кому удалось повлиять на Трампа.

Отметим, что никаких данных об отравлении «Новичком» детей до сих пор никем не приводилось.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.

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