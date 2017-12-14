Эксперты ОЗХО отказались встречаться с участниками постановочной «химатаки»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в Сирию 14 апреля, не стали встречаться с жителями Думы, где правительственные войска якобы использовали химическое оружие.

Эксперты ОЗХО пока не приехали в Думу. Они не посещали больницу в этом городе, где якобы оказывалась помощь пострадавшим от химической атаки. Представители организации отказываются и встречаться с жителями города Думы в Дамаске, в том числе с отцом мальчика Хасана Диаба, заявившего о том, что готов дать показания, что никакой химической атаки не было, передает РИА «Новости».

По словам представителей сирийских властей, Дамаск с первого дня гарантировал миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии ОЗХО безопасность передвижения по городу. При этом сирийские власти опасаются, что эксперты ограничатся «дистанционным» изучением доказательств, как это произошло с предыдущей постановочной химатакой в Хан-Шейхуне.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у России доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

В четверг представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Кроме того, Омар Диаб, отец сирийского мальчика, ставшего участником провокационного видео «Белых касок» о якобы произошедшей в городе Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.

Сам сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал о том, почему он снялся в постановочном ролике о «химатаке» организации «Белые каски».