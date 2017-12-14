Лавров заявил о связи Британии с постановкой химатаки в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у России доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

«Знаете, доказательств уже, в принципе, в избытке. Начать с того, что это видео, с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно: создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на видео «было прекрасно видно», что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены, «может быть, некоторые из них были в марлевых повязках». «Информацию, которую мы видим, надо очень тщательно анализировать, особенно сейчас, чтобы нас не держали за новичков», – добавил Лавров.

Он напомнил, что видео инсценировки было предоставлено «Белыми касками», которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов «Джебхат ан-Нусра». «Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они – это тоже не секрет – финансируются в том числе Великобританией, ну и США и рядом других западных стран», – отметил Лавров.

«Все это было нами достаточно конкретно и развернуто предъявлено и в ОЗХО на заседании исполнительного совета, и в СБ ООН. В ответ мы слышим только одно: что пытаться обвинять Британию, что она могла пытаться что-то не так сделать, – это вообще выходит за все рамки, это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются», – резюмировал глава МИДа.

Также Лавров заявил, что военные обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте на территории, контролировавшейся боевиками. «Наши военные продолжают обнаруживать все больше и больше интересных предметов. В частности, в одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Квартира, которая находилась на территории, контролировавшейся боевиками», – заявил министр.

По его словам, «эта канистра лежала на кровати, гладко прибранной. Никаких следов попадания этой канистры в комнату сверху или сбоку не обнаружилось».

Россия намерена предъявить этот факт экспертам ОЗХО, чтобы «они не только посетили место того самого поливания водой, но и зашли в лабораторию, которую мы нашли, где обнаружены химические вещества, произведенные в Европе».

Экспертам ОЗХО также нужно посетить квартиру, где лежит эта канистра с хлором, сказал министр. «Так что там есть что посмотреть», – подчеркнул Лавров.

В четверг представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Кроме того, Омар Диаб, отец сирийского мальчика, ставшего участником провокационного видео «Белых касок» о якобы произошедшей в городе Дума химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.