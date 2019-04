Как "дюжина отморозков" взяла штурмом посольство КНДР ЦРУ использовало против России мертвых уток 18 апреля 2019, 08:20

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Текст: Игорь Полежаев

Сообщить об ошибке • Очередная тайна американской политической кухни стала достоянием СМИ. ЦРУ манипулирует президентом Трампом с помощью фотографий больных детей и мертвых уток, уговаривая его на применение жестких мер в отношении России. Этот круговорот вранья в Соединенных Штатах можно было бы считать их внутренней проблемой, если он не грозил бы привести к реальным человеческим жертвам. В 1815 году в одной из брюссельских газет вышла статья Роберта Корнелиссена, вызвавшая большой отклик и огромное количество перепечаток. Речь в ней шла об обычных утках, об их прожорливости и о проведенном над птицами эксперименте: «Из двадцати птиц взяли одну, разрубили ее на части вместе с перьями и костями и отдали на съедение остальным девятнадцати. Так продолжали убивать одну утку за другой, скармливая их тела оставшимся в живых, пока не осталась последняя, пропитанная мясом и кровью своих подруг». Некоторое время спустя Корнелиссен признался, что это был всего лишь розыгрыш. Именно этот розыгрыш, как считается, породил крылатое выражение «газетная утка», ставшее интернациональным. В 2018 году заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа ввести против России санкции, показав ему фотографии уток. Самых обычных уток, но мертвых. Предположительно отравленных нервно паралитическим веществом «Новичок». Тогда в Белом доме решали, высылать ли из США российских дипломатов в знак солидарности с Британией по «делу Скрипалей». Трамп относился к идее с высылкой скептически. Как утверждает уважаемая (в США) газета The New York Times, президент воспринимал отравление Скрипалей как типовую ситуацию в мире шпионских игр, а ликвидация предателей не вызывала в нем внутреннего протеста. Но тут в дело вмешалась Хаспел и, не полагаясь на одних только уток, продемонстрировала главе государства фотографии детей в больнице – еще одних «случайных жертв» смертоносного русского «Новичка». Сердце Трампа не выдержало. Он согласовал высылку 60 российских дипломатических работников – это примерно столько же, сколько выслали все страны Европы вместе взятые. За этим последовали зеркальные меры со стороны Москвы. В итоге консульства РФ в Сан-Франциско и США в Санкт-Петербурге оказались закрыты, из-за кадрового голода получение российских виз в Америке и американских в РФ превратилось в дорогостоящее и длительное приключение, а отношения двух стран опустились на самую низкую точку со времен холодной войны. Что же касается Джины Хаспел, ее можно только поздравить – она больше не замдиректора. Она возглавляет ЦРУ, поскольку ее предшественник и начальник – Майк Помпео был оперативно переброшен в Госдеп. Еще раз: ЦРУ возглавляет женщина, уговорившая президента «побить все горшки» с ядерной державой при помощи фотографий уток и детей, якобы переданных в Лэнгли британской стороной. А к настоящему моменту даже британская сторона не утверждает, что жертвами «Новичка» стали дети и утки. И то, что изначально можно было списать на панику и неразбериху, через три недели после инцидента в Солсбери (то есть тогда, когда состоялся показ слайдов в Белом доме) было уже самым обыкновенным «фейком». Внешнюю политику США формируют фейки, которые ЦРУ вовремя подсовывают президенту. С этой мыслью нам теперь жить. Всю эту увлекательную историю поведала своим читателем все та же газета The New York Times. И вот что интересно: издание признает, что в задачи директора ЦРУ не входит формирование внешней политики государства или лоббирование тех или иных мер. Его ответственность – предоставление президенту информации и анализ данных. Тем не менее издание явно симпатизирует Хаспел и фактически одобряет ее действия по манипулированию и дезинформированию главы государства. «Опыт заставляет ее решительно защищать свое агентство, которое нуждается в такой защите, учитывая нестабильность политической ситуации», – пишут авторы NYT. Директриса была названа ими «искусным тактиком», который автоматически применяет «свои шпионские навыки». Признавая, что такие навыки в отношении коллег и президентов собственной страны использовать не следует, эксперты NYT находят ситуации разумное объяснение, не подставляющее Хаспел – ее навыки «проявляют себя естественным образом», в карман-то их не спрячешь. То есть замдиректора ЦРУ взяла Трампа за нос чисто автоматически, потому что профессионал, а он повелся, потому что птичек жалко. За два века мертвые утки из газетной хохмы превратились в инструмент международной политики. А круг постправды, как модно теперь обозначать банальную, но эффективную ложь, замкнулся. Трампа называли и называют человеком, который стал президентом с помощью постправды. Грубо говоря, постправда – это апелляция к эмоциям и образам в ущерб фактам. То, что раньше называли «геббельсовщиной». И Трамп действительно грешил этим, рассказывая, например, о том, как радовались мусульмане со стороны штата Нью-Джерси, когда в Нью-Йорке горели башни-близнецы. Однако Трамп не похож на человека, который оперирует постправдой с холодным и циничным расчетом манипулятора. Он больше похож на обычного блогера, который что-то где-то от кого-то услышал, а потом пересказал своими словами, выдав за достоверный факт. Таковы и миллионы его избирателей. Таковы же миллионы россиян. Зато на манипулятора похожа Хаспел – женщина, некогда возглавлявшая секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, где активно практиковали пытки. Хаспел присутствовала при пытках, одобряла их и отдала приказ уничтожить улики, когда ее методы стали достоянием гласности. Холодный и циничный расчет – это именно про нее. Это полезные качества в том случае, когда мы говорим о директоре ЦРУ. Но ровно до того момента, пока эти качества не обращаются против главы американского государства. Потому что это уже измена. На эту тему В подобных случаях принято бить в набат, но вместо битья в набат либеральная NYT (важно подчеркнуть, что именно либеральная; для либеральных изданий поддержка пыток не слишком-то характерна) оправдывает Хаспел, подчеркивая ее многогранные таланты, столь нужные стране в контексте глобальных вызовов. То есть тоже апеллирует к эмоциям в ущерб фактам. Тоже творит постправду. С одной стороны, в издании искренне считают Трампа опасным дилетантом, которому незазорно врать в глаза «для пользы дела». Но при этом вряд ли готовы обосновать, какую пользу и кому именно принесла ситуация с взаимной высылкой дипломатов. С другой стороны, NYT попросту не в состоянии выбраться из порочного круга этой самой постправды. Эта газета горячо поддерживала высылку российских дипломатов, приписывала Москве все мыслимые и немыслимые злодеяния и говорила о сговоре Трампа с Путиным как о доказанном факте. Поэтому выбор у редакции небогатый – оставаться в той же эмоциональной нише, оправдывая выходки Хаспел и противостояние с Москвой, либо расписаться в своей профнепригодности и в том, что на протяжении месяцев бомбардировала читателей точно такими же «утками» про «дело Скрипалей» и «русских хакеров». Из России происходящее в США выглядит так, будто все врут всем, рождая новую ложь для прикрытия старой. Этот круговорот постправды можно было бы только приветствовать – ложь ведет к принятию ошибочных решений, а мы сейчас не в тех отношениях с США, чтобы желать им эффективной и безошибочной политики. Однако цена такой «системной ошибки» может оказаться очень высокой, а расплачиваться за последствия придется не только Соединенным Штатам. Одна такая «утка» с больными детьми не так давно летала по британскому BBC, транслировавшему на весь мир «последствия химатаки» в сирийской Думе. Впоследствии сюжет был разоблачен как постановочный, но еще до того в Белом доме размышляли над вариантами «ответа», не исключая полномасштабного удара по САР и, согласно утверждениям отдельных американских СМИ, по российским объектам в САР. Интересно, сколько фотографий больных детей и прочих «уток» потребовалось бы Хаспел, чтобы принудить уязвимого для эмоционального шантажа Трампа к «решительным мерам»? И считает ли NYT мировую войну приемлемой платой за то, чтобы в рамках творческого союза с ЦРУ манипулировать президентом ядерной державы по принципу «назло России»? Рано или поздно это фабрика вранья выработает свой потенциал. Но пока что мертвые утки являются реальной угрозой для международной безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Популярные материалы ЦРУ использовало против России мертвых уток Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари Мужчину убили за отказ станцевать лезгинку

