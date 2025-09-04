NYT сообщила о планах «коалиции желающих» обсудить Украину в Париже

Tекст: Дмитрий Зубарев

Так называемая «коалиция желающих» планирует в Париже обсудить детальные варианты урегулирования ситуации на Украине и представить возможные решения, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, во встрече примут участие более 30 глав государств и правительств, часть из которых подключится онлайн.

The New York Times отмечает, что европейские лидеры обсудят возможность отправки военного контингента. Германия рассматривает переброску части своих военных инструкторов, обучающих украинских военных, в Польшу. Для этого Берлину потребуется одобрение парламента и согласование с НАТО, уточнил неназванный европейский чиновник.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что действия «коалиции желающих» направлены на подрыв прогресса в вопросе урегулирования, которого удалось достичь после российско-американских контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности так называемой «коалиции желающих» продолжить финансировать и снабжать Украину при отсутствии поддержки со стороны США. Участники «коалиции желающих» заявили о подготовке к прекращению поставок американского оружия Киеву. Глава парламента Крыма назвал угрозы «коалиции желающих» в адрес России не более чем детским хвастовством.