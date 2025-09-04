Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.2 комментария
NYT сообщила о планах «коалиции желающих» обсудить Украину в Париже
В Париже представители более 30 стран соберутся для обсуждения детальных вариантов урегулирования на Украине, включая возможность отправки военного контингента, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на французских дипломатов.
Так называемая «коалиция желающих» планирует в Париже обсудить детальные варианты урегулирования ситуации на Украине и представить возможные решения, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, во встрече примут участие более 30 глав государств и правительств, часть из которых подключится онлайн.
The New York Times отмечает, что европейские лидеры обсудят возможность отправки военного контингента. Германия рассматривает переброску части своих военных инструкторов, обучающих украинских военных, в Польшу. Для этого Берлину потребуется одобрение парламента и согласование с НАТО, уточнил неназванный европейский чиновник.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что действия «коалиции желающих» направлены на подрыв прогресса в вопросе урегулирования, которого удалось достичь после российско-американских контактов.
