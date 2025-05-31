Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.
По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.
Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.
The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.
Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.
Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.