Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.