  • Новость часаDaily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    31 мая 2025, 11:58 • Новости дня

    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США

    Tекст: Александра Юдина

    Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

    Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

    The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

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    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе

    NYT: Проект меморандума Украины предлагает перемирие на суше, море и в воздухе

    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе
    @ Liu Lei/Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

    По данным NYT, в тексте документа отдельно подчеркивается необходимость комплексного подхода к прекращению огня на всех направлениях, передает ТАСС.

    По словам источника издания, Киев предлагает, чтобы выполнение условий перемирия контролировали «международные партнеры». Собеседник отметил: «Мониторинг соблюдения перемирия должны осуществлять именно представители других стран, чтобы обеспечить объективность».

    Ранее украинские представители заявляли о том, что направили российской стороне меморандум с изложением своего видения прекращения огня и других аспектов урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства.

    МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменце-Подольском в Хмельницкой области на Украине в ходе конфликта военкомы насильно задержали мужчину, а местные жители заблокировали их автомобиль и вызвали полицию.

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) насильно поместили мужчину в служебный автомобиль, сообщает издание «Страна». По данным журналистов, женщина, пытавшаяся помешать действиям военкомов, была сбита ими.

    После этого около 100 человек собрались возле машины, заблокировали ее движение и повредили шины. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая выставила кордон между военкомами и горожанами, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

    В областном территориальном центре комплектования подтвердили эти события, заявив, что действия местных жителей расцениваются как «грубое препятствование деятельности ВСУ». По их словам, эти действия могут быть квалифицированы как сопротивление исполнению служебных обязанностей. Судьба задержанного мужчины неизвестна.

    В феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, погиб человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

    Коментарии (9)
    30 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, системы ПВО и дальнобойное вооружение накануне новых переговоров по урегулированию конфликта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о предоставлении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также поставках техники, систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения, передает РИА «Новости».

    Встреча главы Минобороны Украины Рустема Умерова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Умеров пояснил, что первый заместитель министра Сергей Боев обозначил основные направления поддержки, включая инвестиции в ОПК, поставку техники, систем ПВО, боеприпасов к ПВО и снарядов основных калибров, а также усиление дальнобойных возможностей.

    В среду Умеров также заявлял, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Коментарии (9)
    30 мая 2025, 19:29 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео поражения бригады ВСУ бомбами ФАБ-500
    Минобороны опубликовало видео поражения бригады ВСУ бомбами ФАБ-500
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР, сообщило Министерство обороны России в пятницу вечером.

    Удар наносился четырьмя бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, указало ведомство, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения авиационного удара четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Комар Волновахского района», – говорится в описании видео.

    В четверг сообщалось, что авиабомба ФАБ-500 поразила базу украинских операторов беспилотников в селе Комар на великоновоселковском направлении.

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    30 мая 2025, 21:45 • Новости дня
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, пропуск выплаты по этим обязательствам означает дефолт по ВВП-варрантам. Облигации, 20% которых принадлежат Украине, предусматривают выплаты инвесторам, если экономический рост страны превышает 3% в год.

    В 2023 году размер выплаты был связан с ростом ВВП Украины, однако из-за отсутствия соглашения с хедж-фондами и другими кредиторами реструктуризация не состоялась. Власти Украины заявили, что продлят мораторий на выплаты по данным облигациям до достижения договоренности о реструктуризации.

    Как отмечает агентство, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями. Это защитило Киев от автоматического перехода дефолта с одного типа долга на другой.

    Ранее сообщалось, что объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.

    8 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

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    30 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Кулеба сравнил уступки территорий для Зеленского с поездом в туннеле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уступки территорий являются для Владимира Зеленского смертельной опасностью, сравнимой с приближающимся в туннеле поездом.

    Кулеба изложил свою точку зрения в статье для журнала Foreign Affairs, отметив, что Зеленский не считает уступки приемлемым вариантом урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что такие уступки приведут к утрате Киевом контроля над Украиной, передает РИА «Новости».

    Кулеба добавил, что для Зеленского «это свет приближающегося поезда».

    «Не предопределено ничего, кроме смерти», – заявил Кулеба.

    В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почем упрямство Зеленского обойдется для Украины очень дорого.

    Коментарии (8)
    31 мая 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» за сутки сорвала пять попыток вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.

    На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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