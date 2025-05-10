WSJ: Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против «Северного потока»

Tекст: Вера Басилая

По информации издания, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала блокировку трубопровода с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу, передает РИА «Новости» .

Издание цитирует неназванных чиновников ЕС, которые сообщили, что возможные санкции против «Северного потока-2» не связаны с новым пакетом антироссийских мер ЕС и могут быть введены отдельно. Решение о такой «мере» будет принято, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня либо нарушит его.

WSJ отмечает, что для реализации блокировки газопровода потребуется согласие всех членов Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, которые посетили Киев и обсуждали возможное перемирие.