Tекст: Вера Басилая

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал угрозы «коалиции желающих» ввести новые санкции против России, передает РИА «Новости».

Он заявил, что подобные заявления выглядят как «хвастовство детей дошкольного возраста». «Мол, у моего папы большое ружье, а у моего – пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап», – отметил Константинов.

По его словам, страны Запада не отменяли действующие санкции, однако новые ограничения уже не способны запугать Россию. Константинов подчеркнул, что прежние попытки давления не дали ожидаемого эффекта и не повлияли на ситуацию.

Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.