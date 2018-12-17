Взгляд
7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
Разделы

Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
Перейти а раздел…

США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
Перейти а раздел…

Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Так и возникает здоровое гражданское общество

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 17 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...

      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
      Подробности...

      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Согласовано новое перемирие в Донбассе
            Путин проехал на коне во время визита в полицейский полкРазработчика «Новичка» заподозрили в педофилии«Дочка» Газпрома впервые продала газ на экспорт за рублиПевицу Александру Стрельченко нашли в бессознательном состоянии в Москве
            Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодкиПотомка Пушкина избили в МосквеУкраинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с РоссиейСкончался академик РАН и научный руководитель НИИ Семашко Олег Щепин
            Российскую армию планируют оснастить вертолетными беспилотникамиУкраинского поставщика вертолетов в Перу обвинили в дискредитации РоссииМВД составило перечень потенциально опасных собакПодростки в Петербурге надругались над одноклассницей

            Главная тема


            "Нельзя в переполненном театре кричать: "Пожар!" Зачем нужен закон о борьбе с фейками

            Армия и вооружения


            Решена проблема с закупкой новейших боевых вертолетов

            женский день


            Все силовые ведомства объединились для создания календаря к 8 Марта

            общественность негодует


            Пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом

            Видео

            Президент Франции


            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            мораль и нравственность


            Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

            азиатский конфликт


            Зачем Индия отправила подлодку к границам Пакистана

            «здесь будут жить другие»


            России предсказана исламизация

            российский самолет


            Чем американцев так напугал МС-21

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

            Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подростком   7 марта 2019, 12:50
            Фото: кадр из видео
            Текст: Антон Крылов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну?

            Современная пропаганда совершенно не требует прямой лжи. Достаточно нескольких умолчаний или правильным образом расставленных акцентов. Вот, например, финансируемое из распределяемых Госдепом средств американских налогоплательщиков издание «Идель.Реалии» пишет текст, озаглавленный «Административный экстремизм. В Татарстане по новой статье привлекли татарского активиста». 

            В тексте детально рассказывается о том, как «татарского активиста» Батырхана Агзамова приговорили к трем суткам ареста по новой статье Административного кодекса 20.3.1, призванной заменить значительно смягченную статью 28 Уголовного кодекса. Правда? Правда.

            Ещё там есть ссылка на интервью Агзамова, в котором он рассказывает, «как дошёл до жизни такой». И вдруг выясняются очень интересные вещи. Например, то, что «татарский активист» Агзамов живет в Татарстане около полутора лет. С рождения и до окончания школы он жил в столице Тувы Кызыле. Поэтому он отлично знает тувинский язык, а вот татарского пока не знает (правда, активно учит на курсах).

            При этом тувинский он выучил на улице, потому что «тувинцы... в отличие от татар, не стесняются говорить на своем языке и не будут переходить на русский язык, если кто-то их не понимает». 

            Вообще во всём мире считается неприличным говорить при ком-то на языке, который человек не понимает. И не очень понятно, почему Агзамов обычную вежливость, свойственную большинству билингвов, принимает за «стеснение». Точнее, есть версия: Тува на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях по количеству убийств на 100 тысяч населения. В 2006 году, например, это было 102 – то есть фактически за год в республике убили каждого тысячного жителя. Сейчас количество убийств в Туве снизилось в 4 раза, но все равно остается в 4 раза выше, чем в среднем по России. 

            Понятно, что в таких суровых условиях никак нельзя показывать слабость, а вежливость, увы, не только в Туве путают со слабостью.

            Вернёмся в Татарстан. Оказывается, бороться за величие татарского народа Агзамов начал до переезда на родину предков – в интернете. И сейчас говорит, что до конца не переехал в Казань, регулярно бывает в Кызыле и даже хочет создать там организацию татар Тувы.

            В целом в интервью он демонстрирует неплохую начитанность и свободное владение философско-политическими терминами вполне на уровне студента Казанского университета. Но даже в этом обилии информации об активисте есть умолчание. Например, то, что по паспорту Агзамов ещё совсем недавно был Кириллом Игоревичем, а имя сменил тоже после переезда в Татарстан.

            Агзамов в своем интервью вспоминает древних греков, которые называли идиотами тех, кто не участвует в политической жизни, но сам Батырхан – Кирилл – эдакий антиидиот, насколько возможен подобный термин. Он участвует абсолютно в любой казанской оппозиционной политической «движухе». Достаточно посмотреть на список его административных дел:

            – 14.03.2018 Кировским районным судом Казани по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...» за размещение на персональной странице «Батырхан Агзамов» изображений, схожих с нацистской атрибутикой, приговорен к аресту на 5 суток;

            – 03.07.2018 Приволжским районным судом Казани по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за демонстрацию на митинге плаката, содержание которого не соответствовало заявленной тематике публичной акции, оштрафован на 10 000 рублей;

            – 10.09.2018 Вахитовским районным судом г. Казани по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за участие 09.09.2018 в несанкционированной публичной акции «Против пенсионной реформы» приговорен к аресту на 8 суток;

            – 16.11.2018 Кировским районным судом г. Казани по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за размещение в социальной сети «ВКонтакте» нацистской символики приговорен к аресту на 5 суток. 

            То есть что мы имеем в идель-реальности? Проживший всю жизнь в Туве Кирилл Игоревич переехал на родину бабушек и дедушек и моментально стал чуть ли не самым упоминаемым в оппозиционных и иностранных СМИ «татарским активистом Батырханом». При этом татарского языка он не знает и просто участвует во всех околополитических мероприятиях, не делая разницы между согласованными и несогласованными.

            На этот раз его осудили по совокупности: за публикацию в соцсети «Вконтакте» двух постов с текстом «Мы себя покорить не дадим никогда! (Ко дню падения Казани)» и еще двух видеороликов: «Это рашизм» и «Русский оккупант», изготовленных, как понятно из названий, на Украине. Именно всё это вместе суд признал разжиганием розни и назначил бывшему Кириллу трое суток ареста.

            Что мы читаем в пропагандистских изданиях? «Выступал в социальных сетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного».

            Ну да, немедленно вспоминаются анекдоты в стиле «расстрелять 2 миллиона человек и покрасить Кремль в зеленый цвет! – А почему в зеленый? – Так и знал, что по первому пункту вопросов не будет».

            Взятие Казани Грозным можно оценивать как душе угодно. А вот называть нынешних татар «покорённым народом» – это уже первый шаг к разжиганию. Не говоря об украинских русофобских роликах.

            И, отметим, в интервью госдеповскому вестнику «Идель.Реалии» ничего такого про оккупацию и покорение Агзамов не говорит. Напротив, пространно рассуждает о том, что «на цивилизационном уровне татары по факту это смешанный азиатско-европейский народ» с большим будущим. Хоть и, сетует он, «очень многих татар, которые подвержены русификации в различных регионах России, нам уже не спасти».

            От кого и зачем спасать людей, которые добровольно выбирают, на каком языке учить своих детей и на каком говорить дома, активист не уточняет.

            В Казанском университете 130 лет назад учился один студент, который тоже считал, что он лучше других знает, как должны жить народы России. И его тоже очень активно поддерживала заграница – США тогда европейскими делами интересовались мало, а вот Англия и Германия поучаствовали в его судьбе, в том числе финансово. Авантюра Владимира Ленина обошлась России в миллионы человеческих жизней, и «мины», заложенные им под российскую государственность, взрываются до сих пор.

            Можно очень любить свой народ, его историю и культуру – в этом нет ничего противозаконного. Но, как пел Александр Галич, «бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!..»

            Показательно, что активист Агзамов считает неспособными к спасению абсолютно таких же людей, как он сам – то есть не знающих татарского и живущих в других регионах. Но эта маленькая деталь его не волнует, а сотрудник «Идель.Реалий» на несоответствие не указывает.

            Потому что целью Госдепа вовсе не является поддержка татарского или любого другого народа России, а ослабление нашей страны. И на этом пути, разумеется, они будут пытаться делать «гонимых активистов» абсолютно из любых настроенных оппозиционно студентов. В надежде, что хоть из одного из них вырастет новый Ленин, способный разрушить российское государство.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............