Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну?

Современная пропаганда совершенно не требует прямой лжи. Достаточно нескольких умолчаний или правильным образом расставленных акцентов. Вот, например, финансируемое из распределяемых Госдепом средств американских налогоплательщиков издание «Идель.Реалии» пишет текст, озаглавленный «Административный экстремизм. В Татарстане по новой статье привлекли татарского активиста».

В тексте детально рассказывается о том, как «татарского активиста» Батырхана Агзамова приговорили к трем суткам ареста по новой статье Административного кодекса 20.3.1, призванной заменить значительно смягченную статью 28 Уголовного кодекса. Правда? Правда.

Ещё там есть ссылка на интервью Агзамова, в котором он рассказывает, «как дошёл до жизни такой». И вдруг выясняются очень интересные вещи. Например, то, что «татарский активист» Агзамов живет в Татарстане около полутора лет. С рождения и до окончания школы он жил в столице Тувы Кызыле. Поэтому он отлично знает тувинский язык, а вот татарского пока не знает (правда, активно учит на курсах).

При этом тувинский он выучил на улице, потому что «тувинцы... в отличие от татар, не стесняются говорить на своем языке и не будут переходить на русский язык, если кто-то их не понимает».

Вообще во всём мире считается неприличным говорить при ком-то на языке, который человек не понимает. И не очень понятно, почему Агзамов обычную вежливость, свойственную большинству билингвов, принимает за «стеснение». Точнее, есть версия: Тува на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях по количеству убийств на 100 тысяч населения. В 2006 году, например, это было 102 – то есть фактически за год в республике убили каждого тысячного жителя. Сейчас количество убийств в Туве снизилось в 4 раза, но все равно остается в 4 раза выше, чем в среднем по России.

Понятно, что в таких суровых условиях никак нельзя показывать слабость, а вежливость, увы, не только в Туве путают со слабостью.

Вернёмся в Татарстан. Оказывается, бороться за величие татарского народа Агзамов начал до переезда на родину предков – в интернете. И сейчас говорит, что до конца не переехал в Казань, регулярно бывает в Кызыле и даже хочет создать там организацию татар Тувы.

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В целом в интервью он демонстрирует неплохую начитанность и свободное владение философско-политическими терминами вполне на уровне студента Казанского университета. Но даже в этом обилии информации об активисте есть умолчание. Например, то, что по паспорту Агзамов ещё совсем недавно был Кириллом Игоревичем, а имя сменил тоже после переезда в Татарстан.

Агзамов в своем интервью вспоминает древних греков, которые называли идиотами тех, кто не участвует в политической жизни, но сам Батырхан – Кирилл – эдакий антиидиот, насколько возможен подобный термин. Он участвует абсолютно в любой казанской оппозиционной политической «движухе». Достаточно посмотреть на список его административных дел:

– 14.03.2018 Кировским районным судом Казани по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...» за размещение на персональной странице «Батырхан Агзамов» изображений, схожих с нацистской атрибутикой, приговорен к аресту на 5 суток;

– 03.07.2018 Приволжским районным судом Казани по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за демонстрацию на митинге плаката, содержание которого не соответствовало заявленной тематике публичной акции, оштрафован на 10 000 рублей;

– 10.09.2018 Вахитовским районным судом г. Казани по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за участие 09.09.2018 в несанкционированной публичной акции «Против пенсионной реформы» приговорен к аресту на 8 суток;

– 16.11.2018 Кировским районным судом г. Казани по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за размещение в социальной сети «ВКонтакте» нацистской символики приговорен к аресту на 5 суток.

То есть что мы имеем в идель-реальности? Проживший всю жизнь в Туве Кирилл Игоревич переехал на родину бабушек и дедушек и моментально стал чуть ли не самым упоминаемым в оппозиционных и иностранных СМИ «татарским активистом Батырханом». При этом татарского языка он не знает и просто участвует во всех околополитических мероприятиях, не делая разницы между согласованными и несогласованными.

На этот раз его осудили по совокупности: за публикацию в соцсети «Вконтакте» двух постов с текстом «Мы себя покорить не дадим никогда! (Ко дню падения Казани)» и еще двух видеороликов: «Это рашизм» и «Русский оккупант», изготовленных, как понятно из названий, на Украине. Именно всё это вместе суд признал разжиганием розни и назначил бывшему Кириллу трое суток ареста.

Что мы читаем в пропагандистских изданиях? «Выступал в социальных сетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного».

Ну да, немедленно вспоминаются анекдоты в стиле «расстрелять 2 миллиона человек и покрасить Кремль в зеленый цвет! – А почему в зеленый? – Так и знал, что по первому пункту вопросов не будет».

Взятие Казани Грозным можно оценивать как душе угодно. А вот называть нынешних татар «покорённым народом» – это уже первый шаг к разжиганию. Не говоря об украинских русофобских роликах.

И, отметим, в интервью госдеповскому вестнику «Идель.Реалии» ничего такого про оккупацию и покорение Агзамов не говорит. Напротив, пространно рассуждает о том, что «на цивилизационном уровне татары по факту это смешанный азиатско-европейский народ» с большим будущим. Хоть и, сетует он, «очень многих татар, которые подвержены русификации в различных регионах России, нам уже не спасти».

От кого и зачем спасать людей, которые добровольно выбирают, на каком языке учить своих детей и на каком говорить дома, активист не уточняет.

В Казанском университете 130 лет назад учился один студент, который тоже считал, что он лучше других знает, как должны жить народы России. И его тоже очень активно поддерживала заграница – США тогда европейскими делами интересовались мало, а вот Англия и Германия поучаствовали в его судьбе, в том числе финансово. Авантюра Владимира Ленина обошлась России в миллионы человеческих жизней, и «мины», заложенные им под российскую государственность, взрываются до сих пор.

Можно очень любить свой народ, его историю и культуру – в этом нет ничего противозаконного. Но, как пел Александр Галич, «бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!..»

Показательно, что активист Агзамов считает неспособными к спасению абсолютно таких же людей, как он сам – то есть не знающих татарского и живущих в других регионах. Но эта маленькая деталь его не волнует, а сотрудник «Идель.Реалий» на несоответствие не указывает.

Потому что целью Госдепа вовсе не является поддержка татарского или любого другого народа России, а ослабление нашей страны. И на этом пути, разумеется, они будут пытаться делать «гонимых активистов» абсолютно из любых настроенных оппозиционно студентов. В надежде, что хоть из одного из них вырастет новый Ленин, способный разрушить российское государство.