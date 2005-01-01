Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
Разделы

Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
Перейти а раздел…

Американский полковник прочел России лицемерную проповедь

Задача текста – показать, что США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, имеют право творить что угодноФото: Евгений Курсков/ТАСС
Полковник армии США Джеймс МакДоноу, находящийся ныне на дипломатической службе, преподал России «урок морали». И особо подчеркнул, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным эгоизмом. Этот вызов требует ответа. Подробности...
Перейти а раздел…

Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле, ах, я разорен, а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 17 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Китай заинтересовался покупкой автомобилей проекта «Кортеж»
          Нидерланды оценили реакцию России на обвинение в уничтожении МH17Британские врачи сперва сочли Скрипалей обреченнымиРоссийский дипломат объявил Китаю о закате доминирования ЗападаКиев придумал способ снизить ущерб от «Северного потока – 2»
          Слова депутата об инвалидах на иждивении государства вызвали скандалНАТО потребовало от Норвегии модернизировать «Леопарды»Авианосец США «Рональд Рейган» покинул ЙокосукуМария Захарова стала именной сигарой
          Омский губернатор собрался просить Медведева сдержать рост цен на бензинКанадская оппозиция захотела отдать Украине предназначавшееся курдам оружиеЗаочно осужденная экс-премьер Таиланда получила британскую визуРоссиянку номинировали на «осведомительскую» премию Европарламента

          крылатые ракеты


          Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

          государственный шантаж


          США предупредили Индию о последствиях закупки С-400 у России

          «им нужен»


          Представитель Порошенко рассказал о страхе Киева потерять Северо-Крымский канал

          «теракт в Ленинграде»


          Бастрыкин призвал закрыть Instagram

          Артиллеристы из Забайкалья


          Появилась новая версия гибели четырех российских военных в Сирии

          «очень шаткие обвинения»


          В Европе заявили о непричастности России к отравлению Скрипалей

          конвенция монтре


          Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

          Азовское море


          Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе вторжения»

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2»


          Максим Ваганов: Зона отчуждения будет привлекательнее повседневной украинской реальности

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Американский полковник прочел России лицемерную проповедь

          Задача текста – показать, что США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, имеют право творить что угодно   29 мая 2018, 08:08
          Фото: Евгений Курсков/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Полковник армии США Джеймс МакДоноу, находящийся ныне на дипломатической службе, преподал России «урок морали». И особо подчеркнул, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным эгоизмом. Этот вызов требует ответа.

          На днях в специализированном военно-политическом издании Task&Purpose была опубликована статья военного атташе посольства США в Варшаве полковника Джеймса МакДоноу под заголовком «Моральное лицемерие России». И это не просто дежурный пропагандистский текст, а целый манифест той части американской военно-разведывательной элиты, которая искренне полагает себя мессиями, несущими демократию по всему несмышленому миру. Потому все свои действия она привычно оправдывает высшими соображениями морали.

          Россия представлена в этих рассуждениях как носитель абсолютного зла, некой «антиморали». Читать это все крайне поучительно, особенно тем, кто до сих пор полагает, что с этими людьми можно договориться на основе неких общечеловеческих ценностей.

          Ничего общего у нас с ними нет. Мы для них в принципе не совсем люди.

          Честь американского офицера

          Раньше подобные опусы называли сеансами саморазоблачения и шуточно маркировали «в портфель армейского пропагандиста». И даже сейчас настолько прямолинейные и интеллектуально однозначные тексты – известная редкость. При этом автор не выдает никаких военных секретов и не радует читателей свежими прогнозами или актуальной аналитикой. Но он открыто продемонстрировал характер и суть этической основы поведения значительной части американского истеблишмента и почти всей военно-разведывательной элиты.

          Задача небольшого по объему произведения полковника – наглядно показать, что на внешнеполитической арене США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, американцы имеют право творить что угодно, а Москва должна сидеть тихо (желательно – еще каяться), пока миссионеры действуют во имя света и добра.

          Кое-где на бытовом уровне все еще сохраняются позднесоветские стереотипы о том, что американцы в целом ребята неплохие, правда, deep state и транснациональные корпорации их немного испортили. При этом штатовские военные нам чуть ли не братья, поскольку мыслят прагматично и войны не хотят.

          Это эффективный трюк либеральной пропаганды, какой мы ее знаем с конца 1980-х годов. Нам, мол, делить нечего, и посмотрите, какие эти американцы улыбчивые, как готовы помогать нам во всем, как учат нам всему хорошему. Прямо как испанские иезуиты в Латинской Америке. Отучили же ацтеков от человеческих жертвоприношений? Вот с нами надо так же, чтобы мы от тяжелого тоталитарного наследия избавились и влились в счастливую семью демократически устроенных государств типа Гватемалы.

          Если кто уже забыл, раньше такие манипуляции сознанием прекрасно работали, а в определенных кругах работают до сих пор.

          Военный атташе посольства США в Польше полковник Джеймс МакДоноу (фото: 10thmarines.marines.mil)
          Военный атташе посольства США в Польше полковник Джеймс МакДоноу (фото: 10thmarines.marines.mil)

          Полковник Джеймс МакДоноу уже примерно год трудится военным атташе в американском посольстве в Польше. Он кадровый так называемый foreign area officer (FAO) – в эту службу командируются офицеры со всех родов войск для «политико-военной службы» за границей. И надо понимать, что это специально обученные в американской армии люди, которым преподают культурные, этнические, социологические, географические и прочие особенности отдельных стран и регионов, то есть то, что раньше было принято называть страноведением. Есть даже особая дисциплина «специализация военной оккупации». Занимается этим в основном Оборонный институт иностранных языков, который до 2014 года выпускал 170 офицеров в год, то есть это был «штучный товар».

          Но в 2014-м случился странный прорыв в сознании, и в FАО одномоментно рекрутировали 1700 офицеров, большинство почему-то прямиком из Афганистана, хотя направлены в основном они были на «Russian basic». Таким образом посольства в Москве и вокруг наших границ заполонили странные мужчины с бритыми затылками, которые по своему поведению и мышлению – ни в ЦРУ, ни в Красную Армию.

          Полковник МакДоноу не из этих экстренных новобранцев. Он служил не только в Афганистане, но и в Венгрии, Германии, Италии, Турции, хотя специализировался именно на России и Восточной Европе. Потому считать его просто клоуном в камуфляже не стоит. И главное, на что стоит обратить внимание: слишком уж открыто военный атташе в Варшаве доносит идею морального превосходства США над Россией в свете идей мирового мессианства.

          Отповедь русской «галерке»

          Изначально МакДоноу скорее всего, хотел отреагировать на обвинение со стороны «российской пропаганды». Речь идет о сохранении огромного арсенала химического оружия, несмотря на обязательства его уничтожить. Логичного ответа на эту претензию в США нет, тут нужен ответ нестандартный. И полковник нашел таковой в области этики и морали.

          «Сразу после авиаударов США, Великобритании и Франции по сирийским химическим объектам 13 апреля 2018 года, посол России в США заявил: «США - обладатель самого большого арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны». На самом деле у нас есть не только моральное право, но и моральная обязанность. То, что российское правительство снова пытается изобразить некую моральную равнозначность, а то и своё моральное превосходство над правительством Соединенных Штатов, - это крайнее лицемерие. Между США и Россией нет морального равенства. Этот баланс сильно сдвинут в сторону Америки», - пишет МакДоноу.

          Это самодостаточное заявление в первом же абзаце. США и Россия морально не равны, США значительно лучше и моральнее, причем настолько лучше, что «не должны позволить критиканству, раздающемуся с дешевых мест на галерке, бросать тень на все то хорошее, что сделала наша страна».

          Надеемся, что полковник МакДоноу рано или поздно дослужится до назначения в Москву из гостеприимной Варшавы (а все к тому идет, с такими-то текстами), и его можно будет пригласить куда-нибудь выпить водки, покатать на боевых медведях по Арбату и подарить главное наше стратегическое оружие – ушанку. МакДоноу регулярно братается с офицерами Войска Польского и ничего такого не произносит. Так что подобные фразы не отображают уровень профессиональной подготовки офицеров ФАО. Это вопрос именно этической системы, в центре которой – американское планетарное мессианство, о чем полковник и пишет чуть ниже.

          «Успехи Америки редко обходятся без ошибок, и российская пропагандистская машина тут же пытается принизить роль Америки на мировой арене. Тем не менее, несмотря на то, что она (российская пропагандистская машина – ВЗГЛЯД) легко одурачивает циничных и невежественных людей даже в США, понятно, что без стоящих на страже Соединенных Штатов мир был бы намного более ужасным и холодным местом в смысле условий мира и безопасности, справедливости и защиты человеческого достоинства, науки и техники. Мало того, что Соединенные Штаты выступают поборниками благих дел, мы ещё и демонстрируем больше способности и готовности действовать в их поддержку. Проблемы в мире сложны, и их решения трудно достичь. Лидируя, мы открываемся для беспощадной критики, большая часть которой несправедлива. Тем не менее, миру необходимо, чтобы Соединенные Штаты вели за собой, и история обязательно даст оценку, что до этого момента у нас, в общем-то, хорошо получалось».

          «Миру», видите ли, «необходимо», чтобы «Соединенные Штаты вели за собой». И они в это действительно верят.

          Сложно переоценить, насколько военная и разведывательная элита Америки заражена крайней формой мессианства. Это не игра на публику с целью ускорить свою карьеру. Да, американские строевые офицеры с невоенным базовым образованием действительно стремятся перейти на службу в Госдеп или в ЦРУ, поскольку это открывает перед ними новые перспективы. Но даже разговаривая с этой публикой один на один, вы столкнетесь с такими же идеологическими выкладками, а то и похуже. Например, нынешний оперативный состав ЦРУ где-то на 80% состоит из мессианских фанатиков, которые несут соответствующую идеологию тупым аборигенам. Спорить с ними или тем более брататься – себя не уважать.

          Периоду холодной войны все-таки был свойственен элемент веселого цинизма. Обе стороны – и СССР и США – прекрасно понимали, что дело не в противостоянии идеологий (как бы марксистско-ленинской и как бы капиталистической), а в соперничестве сверхдержав с их планетарными интересами. Да, международному отделу ЦК КПСС было свойственно подбирать союзников в Третьем мире из числа тех, кто мог внятно произнести какую-нибудь цитату из Ленина (на чем и надорвались). Но эта привычка вызывала неприязнь в ПГУ КГБ, где старались мыслить гораздо прагматичнее.

          Сейчас именно США пристают ко всему миру с идеологией наперевес. И если кто-то в политической элите в США просто камуфлирует свои геополитические и экономические интересы борьбой за демократию и права человека, то исполнители на местах – сотрудники Госдепа, разведчики и военные – искренне полагают себя одинокими борцами на переднем крае всемирного мессианства. Почти как в киновселенной «Марвел».

          Это необходимо запомнить

          МакДоноу позволяет себе критиковать внешнюю политику США за многочисленные ошибки, которые (по контексту его размышлений) допускали только гражданские из Госдепа и президентских администраций. Приведен длинный и очень смешной перечень «благих дел», начиная с операции в Заливе Свиней на Кубе, которые не удались. Однако и в Латинской Америке, по словам офицера, США лишь «раздувала пламя демократии». На Африканском роге «спасли тысячи и тысячи сомалийцев от голода». А на Балканах (вот только не надо смеяться) их действия («хоть и слишком долго откладываемые») «восстановили мир и остановили смерть».

          «В Либерии и Сьерра-Леоне американская дипломатия помогла удалить тирана и вернуться к стабильности. Вокруг Африканского Рога американское лидерство и военно-морские силы ослабили необузданное пиратство. В Тихом океане мы гарантировали свободу навигации. В Европе помогли восстановить большую часть посткоммунистического Востока. В Африке, Азии и Европе мы систематически подавляли угрозы, исходящие от радикального ислама». И так далее, и тому подобное.

          Ну а что же Россия? А вот что:

          «Страдая от внутреннего ощущения позора из-за краха СССР и бессилия во время балканских конфликтов... путинская Москва стремится восстановить престиж России, бросая вызов США и их союзникам, не ограничивая себя какими бы то ни было моральными рамками. В нарушение всех международных норм российские солдаты оккупируют Молдову, Грузию и Украину. Этими оккупациями Москва создает основу для   пиратского государства Приднестровье, «независимости» Абхазии и Южной Осетии, отрывает Крым от его всемирно признанного суверена и подпитывает российское сепаратистское движение в Донбассе. После многих лет поддержки ливийского лидера Муаммара Каддафи, Кремль теперь поддерживает одного из его прихвостней, военачальника Халифу Хафтара вместо прозападного и признанного ООН правительства Национального Соглашения. Делает это она, по сообщениям, в обмен на право развернуть военные базы в восточной Ливии. Далее на восток, в Судане, Россия поставляет оружие правительству Омара аль-Башира, чей антирекорд нарушений прав человека сделал его отвергнутым более цивилизованными странами. Самое тревожное, Россия заигрывает с Ираном, самым крупным экспортером терроризма на Ближнем Востоке, и с сирийским лидером Башаром аль-Асадом, злодеяния которого против его собственного народа теперь известны всему миру. Партнеры России смердят, но Москву не заботит этот запах. И в каком таком месте на планете российская внешняя политика была силой справедливости и порядочности? Ничто не приходит на ум».

          Нет необходимости разбирать этот перечень детально. Но важен отсыл к все тем же «этическим нормам». Для МакДоноу важно зафиксировать некое моральное превосходство, полностью игнорируя историю США ХХ века. Напоминать ему и его идейным соратникам про бесконечные вторжения американских войск по всему миру, разорения целых стран, убийства и пытки бессмысленно. Он считает это проявлением высокоморальной борьбы за все хорошее против чего-то антиморального, что сейчас приписывается злобной России.

          Даже явные ошибки США выгодно отличают их от РФ, просто американские президенты «наивно полагали, что результат оправдывает средства и ставили под угрозу американские ценности, поддерживая правительства и людей с отталкивающими моральными установками».

          «Внешняя политика нашего правительства часто бывала ошибочной, но оно никогда не имела целью систематическую жестокость и черствое безразличие к страданиям. Не так как российское правительство, у которого есть признанная склонность к вторжениям, запугиванию соседей и поддержке кровавых режимов во всем мире. Поведение правительства России слишком часто было вне этических норм. Это - своекорыстное правительство, первостепенный интерес которого состоит в том, чтобы любыми средствами сохранить и поддержать извращенный русский национализм. Это правительство, которое наносит ущерб и российскому населению, и миллионам несчастных граждан небольших стран», - продолжает полковник.

          За этим обязан последовать некий вывод, желательно в форме назидательной рекомендации. И он есть:

          «До тех пор, пока доброжелательные действия России не будут звучать так же громко, как её слова, не существует никакой моральной равноценности между Соединенными Штатами и Россией. Американцы могут держать свои головы высоко, даже когда мы признаем наши ошибки. А то, что россияне продолжают исповедовать гордость за свое правительство, прекрасно зная о его деятельности в стране и за рубежом, - это отвратительное лицемерие».

          Запомните, люди: мы – отвратительные лицемеры в массе своей. И чтобы перестать быть такими моральными уродами, мы должны прекратить «испытывать гордость» за правительство и проявлять «доброжелательные действия». То есть, разоружиться и признать моральное превосходство США над нами.

          Этот текст необходимо запомнить. Каждый раз, когда вы читаете или слышите что-то о необходимости сотрудничества с американскими исполнителями (особенно когда они вам улыбаются и что-то обещают), осознавайте, что вы сидите на дешевых местах и что вы - отвратительные лицемеры. И если вам нравится такая роль, то есть еще более дешевое место – Винница. Там можно не лицемерить, и открыто признавать моральное превосходство всего американского. Но это уже клинический случай.

          А история с текстом полковника Джеймса МакДоноу все-таки больше практическая, нежели эмоциональная. Всегда приятно, когда люди открыто демонстрируют свои глубинные убеждения и их для этого не надо целенаправленно спаивать. Наше дело – выводы. И они вполне очевидны.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............