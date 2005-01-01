Новые санкции США ударят по «главной уязвимой точке» российского ВПК

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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          Новые санкции США ударят по «главной уязвимой точке» российского ВПК

          США могут создать российскому ОПК большую проблему с доступом к станкам, так как большинство из них производится с использованием американских компонентов   8 мая 2018, 21:01
          Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков,
          Марина Балтачева

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          Вашингтон продолжает противодействовать важнейшему направлению высокотехнологичного российского экспорта – продаже оружия. Если предыдущие санкции США можно было назвать сравнительно безобидными, то новые планы американских политиков должны ударить по действительно крайне важным болевым точкам российского ВПК.

          США намерены ввести санкции против поставщиков российского ОПК. Так, в поправках к проекту бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предлагается ввести запрет на продажу вооружений, боеприпасов и технологий лицам, «оказывающим поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной индустрии».

          Речь идет только о той деятельности, которая способствует «разработке и производству Россией крупной военной техники или высокотехнологичного традиционного (неядерного) оружия». 

          Санкции могут коснуться тех организаций, которые, по имеющейся у Белого дома информации, «продают, одалживают или иным образом предоставляют товары, услуги или технологии любому лицу, принадлежащему или подконтрольному правительству России», или же проводят с такими лицами значительные сделки.

          Фактически это обяжет Белый дом отслеживать активность поставщиков российского ОПК и вынудит президента США вводить против них санкции. В то же время он сможет не включать в список тех партнеров России, деятельность которых имеет крайне важное значение для американской национальной безопасности. Однако это исключение не касается организаций тех стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.

          Согласно законопроекту, президент США «должен вводить» санкции против тех, кто стал фигурантом списка, не позднее чем через полгода после подачи доклада в Конгресс, а затем ежегодно в течение восьми лет. Причем

          новые меры коснутся не только американских компаний и граждан, но и иностранных,

          так как аналогичные поправки должны быть внесены и в закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA).

          Эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин напомнил, что американские санкции по запрету на поставки в Россию в сфере ВПК частично уже действуют – они были введены как непосредственно в отношении конкретных российских предприятий, так и иностранных поставщиков. «Новый законопроект требует от правительства США провести исследовательскую работу по цепочке поставщиков и контрагентов этих компаний, предоставить эти данные Конгрессу, и дальше уже на основе этого могут быть введены дополнительные санкции», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД.

          С помощью новых поправок американцы пытаются лишить российскую «оборонку» зарубежных поставок. Как это может повлиять на ОПК России?

          «Прежде всего это касается станочного парка.

          Дело в том, что практически все металлорежущие, шлифовальные и другие станки мы уже не производим. Большинство станков производится или в США, или в других странах, но с использованием американских компонентов. Потому американцы могут нам создать большую проблему в плане доступа к станкам», – заявил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности источник, близкий к руководству Минобороны РФ.

          Его точку зрения разделяет и Кашин. «Поскольку Россия в свое время успешно развалила свое станкостроение, а сейчас с большим трудом восстанавливает, эта уязвимость сохраняется. Получать напрямую некоторые виды оборудования не получится. Придется нести дополнительные издержки, и с этим ничего не поделаешь. Это наша главная уязвимая точка. Без станков далеко не уедешь», – подчеркнул он.

          «Есть и другие проблемные направления. Одно из них касается программного обеспечения. Вся современная техника рисуется с помощью специальных программ, которые производятся в США либо в других странах Запада, зависящих от американцев. Таким компаниям, особенно если у них самая большая доля рынка приходится на Штаты, достаточно намекнуть на некоторые проблемы – и они сами откажутся нам продавать программное обеспечение», – рассказал источник, приближенный к руководству Минобороны.

          «Кроме того, мировая финансовая система очень сильно завязана на США и их союзников, поэтому если кто-то хочет с нами сотрудничать – им могут «прижать хвост», допустим, увеличивая ставки по кредитам. Сейчас, например, индийские банкиры жутко запуганы, потому что они живут не только обслуживанием контрактов на поставки в Индию российского вооружения. Даже китайские банки сейчас крайне неохотно идут на сотрудничество с нами, понимая, что могут пострадать из-за западных санкций», – резюмировал источник.

          При этом, даже если представить, что другие страны проигнорируют угрозу санкций со стороны США, сложности у российского ВПК все равно возникнут. «США являются очень большой экономикой с развитой промышленностью, ввиду чего большое количество комплектующих, составных частей изделий и патентов присутствуют в военной технике других стран. Например, во французских «Мистралях» было много американских компонентов, и для нас французы их заменяли. Или вот хотели бы мы что-то купить у Израиля – а израильтяне сами пользуются какими-то американскими технологиями, потому продать нам ничего не могут», – добавил собеседник.

          Впрочем, сама российская оборонная промышленность, подчеркнул Кашин, слабо зависит от поставок компонентов и комплектующих из-за рубежа, имеющийся же импорт во многом удалось переключить на Китай. «Мы закупали на Украине корабельные газотурбинные силовые установки. Поставки с Украины уже сорваны. Это привело к задержкам ряда кораблестроительных программ. Теперь мы ждем, когда у нас заработает программа импортозамещения – на «Салюте» испытывают собственные турбины. Вопрос с вертолетными двигателями, которые тоже шли с Украины, в большей степени решен. А дизели, которые мы закупали в Германии для некоторых типов кораблей, мы заменили китайскими», – рассказал эксперт.

          Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает, что в целом зависимость российского ВПК от зарубежных поставщиков снижается. Например, по программе создания беспилотников Россия развивает свое направление, хотя тесное сотрудничество с Израилем, одним из лидеров в этой сфере, продолжается, рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

          Абзалов отметил, что проблема будет заключаться не в американских поставках, так как они небольшие и некритичные, а во вторичных санкциях, которые распространяются на их партнеров. Это и французы, и немцы, и другие страны, например Южная Корея и Израиль. «Партнеры будут опасаться попасть под действие санкций и в результате станут ограничивать партнерство с Россией по линии тепловизоров, беспилотников и по целому ряду других направлений», – рассказал он. По его словам, при таком сценарии партнеры США понесут очень серьезные убытки. «Они просто обрубят им российский рынок. Это явное ужесточение правил игры», – пояснил собеседник.

          Для защиты от подобных санкций Россия начала серьезную модернизацию системы финансирования, создала единый хаб в лице «Промсвязьбанка», систему расчетов по контрактам, например, с переходом на евро, схемы валютных свопов, чтобы максимально убрать долларовую составляющую, рассказал Абзалов. «Но в технологическом плане партнеры могут оказаться не готовы к этому. Это вызовет большие проблемы для стран, которые не являются партнерами Вашингтона, но очень серьезно зависят от российского рынка», – считает он.

          Однако такие санкции способны подпортить жизнь не только России и партнерам США. Американские эксперты предупредили, что новые антироссийские санкции могут быть опасны для самих США, которые в очередной раз выставят себя не в лучшем свете. Россия является вторым экспортером оружия в мире, отметила директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.

          «Трудно представить, чтобы США обратились против Индии за то, что она покупает большую часть своего оружия в России. Турки также ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным», – напомнила она. В результате «это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности «ужалить», которую им бы хотелось иметь», резюмировала Оликер.

          Абзалов также уверен, что новые американские санкции могут быть опасны для самих США. По его словам, прежде всего ущерб будет нанесен американским партнерам, которые начнут жестче выстраивать свои финансовые системы. «Трамп явно «передавливает» этим инструментом. Фактически он толкает другие страны к выстраиванию самостоятельных направлений взаимодействия с Россией и использованию другой инфраструктуры, менее зависимой от США», – пояснил он.


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