Эксперты предупредили об опасности антироссийских санкций для США

Вторичные американские санкции против стран, покупающих российское оружие, могут быть опасны для самих Соединенных Штатов, предупредила директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.

Она признала, что Россия зарабатывает на экспорте вооружений много денег и является вторым экспортером оружия в мире, передает РИА «Новости».

При этом, по словам Оликер, не все страны, которым Россия продает оружие, стремятся найти альтернативу США.

«Трудно представить, чтобы США обратились против Индии за то, что она покупает большую часть своего оружия в России. Турки также ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным», – отметила Оликер.

Она также посетовала на то, что возможность санкций против покупателей российского оружия сформулирована в американском законе расплывчато.

«Это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности «ужалить», которую им бы хотелось иметь», – предупредила эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Пентагон испугался санкций США против России. В конце апреля Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны.