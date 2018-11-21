Европейские чиновники защищают антироссийскую пропаганду

Протесты «желтых жилетов» во Франции дали возможность увидеть новые грани антироссийской пропаганды. И дело не только в том, что Би-би-си, по сути, расписалась в прямой ангажированности – британские журналисты стали искать «русский след» в массовых беспорядках в Париже. Как реагируют на подобный абсурд европейские чиновники – и как должен реагировать российский МИД?

Опубликованная и подтвержденная Русской службой Би-би-си переписка сотрудницы этого издания с коллегой (где говорится, что «редакция требует крови» в смысле поиска «следов России» в беспорядках во Франции) стала зримым доказательством того, что уже давно понятно всем интересующимся международной политикой людям.

Во-первых, аббревиатуру СМИ пора сдавать в утиль, по крайней мере по отношению к якобы «общественным» изданиям, вещающим на других языках. Они занимаются пропагандой, а не информацией. Би-би-си долгое время изображала «независимость»: мол, это «Радио Свобода» и «Голос Америки» существуют на деньги Госдепа, а мы получаем деньги напрямую от налогоплательшиков и не зависим от государства. Нет, так не бывает. Би-би-си – это тоже пропагандистский ресурс, отрабатывающий основополагающий тезис западного истеблишмента последних лет о постоянном вредоносном российском вмешательстве во все мировые политические процессы.

Во-вторых, стала понятна схема «легализации информации» в мировом медиапространстве. В России это делается следующим образом: сперва какой-нибудь компромат на чиновника или бизнесмена размещается на какой-нибудь «помойке» или «сливном бачке» – сайте без лицензии СМИ или телеграм-канале, специализирующемся на подобных вбросах. Потом это со ссылкой на «помойку» перепечатывает малоизвестное СМИ. И уже потом, со ссылкой на малоизвестное – более известное. Подобным образом, например, была организована информационная атака на нового директора Кадастровой палаты РФ Парвиза Тухтасунова, фальшивую биографию которого сперва опубликовали на сайте Pikabu, а потом перепечатали в «МК».

В мировом масштабе в роли «помойки» теперь выступает Украина – политики и спецслужбы которой регулярно обвиняют Россию вообще в чем угодно. Потом эти обвинения повторяет кто-то в Европе. И уже потом Би-би-си начинает искать «русский след», ссылаясь на заявления европейских политиков.

Кстати, во Франции действительно искали следы российского вмешательства в выступлениях «желтых жилетов». Разумеется, ничего не нашли, потому что не могли найти.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, разумеется, отреагировала на произошедшее. Она призвала ОБСЕ обратить внимание на «фейк-ньюс» от Би-би-си: «Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде: в данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений <...> Теперь мы видим, что это за журналистская работа телерадиокорпорации Би-би-си», – цитирует Захарову ТАСС.

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«Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, – напомнила Захарова. – Якобы общественность британская пишет какие-то жалобы в Ofcom – это соответствующий регулятор медийный, и они вынуждены реагировать и ставить на вид нашим средствам массовой информации, журналистам какое-то непрофессиональное поведение. Теперь у меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?»

Британские регуляторы пока молчат, а вот евросоюзовские не видят в поведении Би-би-си ничего странного.

«Я полностью не согласен с заявлением госпожи Захаровой и госпожи Симоньян: Би-би-си не производит дезинформацию по этому делу, и нет никаких доказательств того, что Би-би-си освещала эту тему в соответствии с инструкциями правительства», – заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикарду Гутерреш в интервью РИА «Новости».

«Если бы генсек Европейской федерации журналистов вдруг признал, что Би-би-си работает по методичке, и согласился со мной и Захаровой – вот это была бы новость. А так фи, обычный понедельник», – прокомментировала слова Гутерреша Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Действительно, когда говорят о «русских хакерах» или «отравителях из ГРУ», то никаких доказательств не требуется – слов «хайли лайкли» вполне достаточно для того, чтобы обвинить во всем правительство и лично президента России. А когда редакция «общественной» Би-би-си «требует крови» при поисках «русского следа» в протестах «желтых жилетов», то «нет никаких доказательств».

Судя по реакции Гутерреша, ОБСЕ тоже вряд ли найдет хоть какую-то крамолу в редакционной политике Би-би-си.

Искать «русский след» в любом значимом событии – что может быть естественней для еврочиновника?

В связи с этим, возможно, российскому МИДу есть смысл для оптимизации информационных процессов заготовить шаблон заявления приблизительно следующего содержания:

«В связи с прошедшим на территории ЕС массовым митингом (ураганом, снегопадом, падежом скота, эпидемией гриппа, нашествием крапчатого долгоносика) МИД России официально заявляет: это не мы. (И часовню в XIV веке мы тоже не разрушали)». Публиковать заявления можно сразу же после появления информации о событии, не дожидаясь, пока самые независимые в мире редакции европейских средств массовой пропаганды дадут своим корреспондентам установку «искать русский след».

Да, это абсурд – но не больший, чем поведение Би-би-си или реакция генсека Европейской федерации журналистов. А абсурд можно победить только еще большим абсурдом.