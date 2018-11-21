Европейские чиновники защищают антироссийскую пропаганду

Взгляд
17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:51  |  vz.ru
Разделы

Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 8 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Тимошенко рассказала об «эпохальной авантюре» Порошенко
          В США заявили о непрекращающемся «вмешательстве» РоссииБабченко рассказал о своем плане силового вызволения Ходорковского из колонииНовогоднюю елку для детей в Башкирии срубили на кладбищеНазван неожиданный главный объект «российской пропаганды» в США
          Главу «новой украинской церкви» избрали «старым кгбистским методом»Порошенко обвинил Россию в подготовке к «оккупации Азовского моря»Саакашвили увидел в Грузии «режим русского образца»Гуцериев решил подать в суд на Запашного за клевету
          Инициировано новое голосование о вотуме недоверия Терезе МэйВалерия призвала устроить «год матерного детокса»Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографиюЕще одну семью с онкобольными детьми могут выселить из квартиры в Москве

          Главная тема


          Должна ли Россия делиться с Китаем секретами ракетных технологий

          армия и вооружения


          Минобороны запланировало переброску в Крым более 10 истребителей

          «все время что-то отваливается»


          Эксперт объяснил, зачем переезжает «Бутырка»

          ах, арлекино


          Пугачева заявила о возвращении на сцену

          Видео

          «умные убийцы»


          Военные роботы избавят от убийства на поле боя

          в интересах Киева


          Берлин назвал условие строительства «Северного потока – 2»

          раскол православия


          Порошенко втянул Украину во «врата ада»

          ослабление влияния


          США не хотят отдавать Африку Китаю и России

          война на Балканах


          Косово бросило вызов НАТО

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Европейские чиновники защищают антироссийскую пропаганду

          Журналисты Би-би-си в любом месте готовы искать русский след   17 декабря 2018, 20:55
          Фото: кадр из видео BBC

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Протесты «желтых жилетов» во Франции дали возможность увидеть новые грани антироссийской пропаганды. И дело не только в том, что Би-би-си, по сути, расписалась в прямой ангажированности – британские журналисты стали искать «русский след» в массовых беспорядках в Париже. Как реагируют на подобный абсурд европейские чиновники – и как должен реагировать российский МИД?

          Опубликованная и подтвержденная Русской службой Би-би-си переписка сотрудницы этого издания с коллегой (где говорится, что «редакция требует крови» в смысле поиска «следов России» в беспорядках во Франции) стала зримым доказательством того, что уже давно понятно всем интересующимся международной политикой людям.

          Во-первых, аббревиатуру СМИ пора сдавать в утиль, по крайней мере по отношению к якобы «общественным» изданиям, вещающим на других языках. Они занимаются пропагандой, а не информацией. Би-би-си долгое время изображала «независимость»: мол, это «Радио Свобода» и «Голос Америки» существуют на деньги Госдепа, а мы получаем деньги напрямую от налогоплательшиков и не зависим от государства. Нет, так не бывает. Би-би-си – это тоже пропагандистский ресурс, отрабатывающий основополагающий тезис западного истеблишмента последних лет о постоянном вредоносном российском вмешательстве во все мировые политические процессы.

          Во-вторых, стала понятна схема «легализации информации» в мировом медиапространстве. В России это делается следующим образом: сперва какой-нибудь компромат на чиновника или бизнесмена размещается на какой-нибудь «помойке» или «сливном бачке» – сайте без лицензии СМИ или телеграм-канале, специализирующемся на подобных вбросах. Потом это со ссылкой на «помойку» перепечатывает малоизвестное СМИ. И уже потом, со ссылкой на малоизвестное – более известное. Подобным образом, например, была организована информационная атака на нового директора Кадастровой палаты РФ Парвиза Тухтасунова, фальшивую биографию которого сперва опубликовали на сайте Pikabu, а потом перепечатали в «МК»

          В мировом масштабе в роли «помойки» теперь выступает Украина – политики и спецслужбы которой регулярно обвиняют Россию вообще в чем угодно. Потом эти обвинения повторяет кто-то в Европе. И уже потом Би-би-си начинает искать «русский след», ссылаясь на заявления европейских политиков.

          Кстати, во Франции действительно искали следы российского вмешательства в выступлениях «желтых жилетов». Разумеется, ничего не нашли, потому что не могли найти. 

          Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, разумеется, отреагировала на произошедшее. Она призвала ОБСЕ обратить внимание на «фейк-ньюс» от Би-би-си: «Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде: в данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений <...> Теперь мы видим, что это за журналистская работа телерадиокорпорации Би-би-си», – цитирует Захарову ТАСС.

          «Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, – напомнила Захарова. – Якобы общественность британская пишет какие-то жалобы в Ofcom – это соответствующий регулятор медийный, и они вынуждены реагировать и ставить на вид нашим средствам массовой информации, журналистам какое-то непрофессиональное поведение. Теперь у меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?»

          Британские регуляторы пока молчат, а вот евросоюзовские не видят в поведении Би-би-си ничего странного.

          «Я полностью не согласен с заявлением госпожи Захаровой и госпожи Симоньян: Би-би-си не производит дезинформацию по этому делу, и нет никаких доказательств того, что Би-би-си освещала эту тему в соответствии с инструкциями правительства», – заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикарду Гутерреш в интервью РИА «Новости».

          «Если бы генсек Европейской федерации журналистов вдруг признал, что Би-би-си работает по методичке, и согласился со мной и Захаровой – вот это была бы новость. А так фи, обычный понедельник», – прокомментировала слова Гутерреша Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

          Действительно, когда говорят о «русских хакерах» или «отравителях из ГРУ», то никаких доказательств не требуется – слов «хайли лайкли» вполне достаточно для того, чтобы обвинить во всем правительство и лично президента России. А когда редакция «общественной» Би-би-си «требует крови» при поисках «русского следа» в протестах «желтых жилетов», то «нет никаких доказательств».

          Судя по реакции Гутерреша, ОБСЕ тоже вряд ли найдет хоть какую-то крамолу в редакционной политике Би-би-си.

          Искать «русский след» в любом значимом событии – что может быть естественней для еврочиновника?

          В связи с этим, возможно, российскому МИДу есть смысл для оптимизации информационных процессов заготовить шаблон заявления приблизительно следующего содержания:

          «В связи с прошедшим на территории ЕС массовым митингом (ураганом, снегопадом, падежом скота, эпидемией гриппа, нашествием крапчатого долгоносика) МИД России официально заявляет: это не мы. (И часовню в XIV веке мы тоже не разрушали)». Публиковать заявления можно сразу же после появления информации о событии, не дожидаясь, пока самые независимые в мире редакции европейских средств массовой пропаганды дадут своим корреспондентам установку «искать русский след».

          Да, это абсурд – но не больший, чем поведение Би-би-си или реакция генсека Европейской федерации журналистов. А абсурд можно победить только еще большим абсурдом.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............