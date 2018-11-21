Захарова оценила поиски фейков о России телеканалом Би-би-си

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала общественность Великобритании оценить действия телеканала Би-би-си, который ищет «российский след» в протестах во Франции, распространяя «фейки».

«Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, не предъявляя ничего по фактуре сюжетов, но постоянно апеллируя к гласу общественности», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она отметила, что в Британии общественность якобы пишет жалобы в Ofcom – медийный регулятор – в связи с чем ведомство вынуждено ставить на вид российским СМИ «непрофессиональное поведение».

Фактуры у регуляторов при этом нет.

«У меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности, как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?» – сказала Захарова.

Она заметила, что и Британия, и Франция пока в ЕС, однако британские СМИ «на весь мир придумывают фейки про протестное движение во Франции» – якобы не сами люди вышли на улицу, а это «рука Москвы» вмешалась и «придумала и реализовала» движение «желтых жилетов».

«Вот как с точки зрения британской общественности рассматривается факт компиляции журналистами ВВС, а я напомню, что Би-би-си – это корпорация, которая содержится на бюджетные деньги, как они расценивают вот такое абсолютно нежурналистское поведение?» – задается вопросом официальный представитель МИД.

Она заметила, что телеканал Би-би-си всегда пропагандировал непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания.

Ранее стрингер британского телеканала Би-би-си призналась, что редакция потребовала от нее найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции, так как ей «требуется кровь».