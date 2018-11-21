Би-би-си уличили в попытке оболгать Россию

Стрингер британского телеканала Би-би-си призналась, что редакция потребовала от нее найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции, так как ей «нужны углы» и «требуется кровь».

Журналистка Би-би-си в переписке с корреспондентом Sputnik France пыталась узнать, какое отношение может иметь Россия к протестам в Париже. Сотрудница Sputnik пояснила, что россиян на протестах вообще не видела, передает РИА «Новости».

Стрингер британского телеканала оказалась не удовлетворена таким ответом.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?» – спросила она.

В ответ журналистка Sputnik France только рассмеялась, после чего корреспондент Би-би-си призналась, что ей нужно «найти углы», чтобы доказать вмешательство России, так как «редакция требует крови».

Ранее Россию уже пытались обвинить во вмешательстве в протесты во Франции, однако в Кремле такие заявления назвали клеветой.