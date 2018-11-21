Париж заявил о расследовании причастности Москвы к протестам во Франции

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует возможную причастность России к акциям протестов в стране, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отказавшись выносить какие-либо оценки до окончания расследования.

«Я слышал эти слухи. Сейчас Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности ведет расследование. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что у Франции и России есть вопросы, по которым позиции двух стран отличаются. В то же время есть и вопросы, позиции по котором у Москвы и Парижа схожи, и вопросы, над которыми страны работают вместе, добавил Ле Дриан.

Ранее газета Times сообщила, что в социальной сети Twitter якобы появились сотни аккаунтов, которые связаны с Россией, и которые ежедневно публиковали более 1,5 тыс. сообщений, чтобы «увеличить масштаб уличных протестов» во Франции.

Ранее СБУ заявила о причастности России к протестам во Франции на основании фотографии двух человек в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной ДНР в Париже.