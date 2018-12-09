СБУ обвинила Москву в причастности к протестам в Париже

Служба безопасности Украины заявила о причастности России к протестам во Франции, представив фотографию двух человек в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики в Париже.

СБУ утверждает, что радикалы, которых якобы курируют сотрудники ФСБ и ГУ Генштаба России, за спиной мирных митингующих «прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», говорится в сообщении ведомства в Facebook.

СБУ опубликовала фотографию, на которой изображены два человека в желтых жилетах на фоне Триумфальной арки в Париже, в руках у них флаг ДНР.

Один из них, считают в СБУ, является гражданином России.

Ведомство утверждает, что российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Ранее эту фотографию опубликовал Telegram-канал WarGonzo, сопроводив фото ироничным заявлением о том, что «за протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты».

Число задержанных во время субботних протестов в Париже побило рекорд, превысив 1,5 тыс. человек.