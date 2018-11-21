В ходе протестов в Париже развернули флаг ДНР

Участники протестов в Париже развернули флаг ДНР, сообщают в соцсетях.

Фотографию демонстрантов с флагом ДНР опубликовал Telegram-канал WarGonzo, сопроводив фото ироничным заявлением о том, что «за протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты».

«Желтые жилеты» раскрыли реальную политическую платформу своего протеста. Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро – специально для WG», – сказано в сообщении.

Во время протестов в Париже развернули флаг ДНР, «свидомые» украинцы в ярости. Зрада? pic.twitter.com/f6vgS9qGj2 — newsvan (@NewsVan_) 8 декабря 2018 г.