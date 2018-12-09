Французы во время протестов предпочли RT собственным СМИ

Некоторые французы уже настолько не доверяют французским СМИ, что предпочитают присылать видео каналу RT, сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян.

«На наших ресурсах «желтые жилеты» смотрят так – вы себе не представляете», – рассказал она на канале ТВЦ.

Она отметила, что число просмотров новостей про «желтые жилеты» на французских ресурсах RT в 20 раз больше, чем на французском Figaro, передает РИА «Новости».

Симоньян похвасталась источниками в «парижской полиции, которые скидывают видео». Она объяснила это тем, что «некоторые люди уже настолько не верят собственным СМИ, что они нам скидывают видео».

Симоньян рассказала, что один из источников, который прислал видео «из самого разгара разгона полицейскими демонстрантов», предложил показать запись главе российского государства Владимиру Путину. По мнению источника, в России «такой хаос не был бы возможен».

Главный редактор RT заявила, что в период президентства Путина не было разгонов демонстрантов слезоточивым газом и водометами.