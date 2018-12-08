Симоньян уличила Bloomberg во лжи о материалах RT

Агентство Bloomberg выразило претензии к RT из-за характера освещения протестов во Франции, хотя само же и исказило материалы телеканала, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Bloomberg приписало RT заявление о том, что все больше французских полицейских «отказываются поддерживать Макрона» и «переходят на сторону протестующих», хотя данное высказывание принадлежит не самому каналу, а «представителю полицейского союза», передает РИА «Новости».

Bloomberg также заявило, что видео с французскими полицейскими, на котором «правоохранители в городе По сняли свои шлемы перед протестующими», RT выставил как «солидарность с протестующими», хотя в заголовке RT были использованы сова «мирный жест», а не «солидарность».

«И в качестве контрольного в голову Bloomberg врет, что мы не ответили «немедленно» на их запрос», – заявила Симоньян, опубликовав в Telegram скриншот ответа RT агентству Bloomberg.