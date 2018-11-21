Кремль отреагировал на заявления о причастности России к протестам во Франции

Заявления о якобы причастности Москвы к протестным акциям во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются не чем иным, как клеветой», – сказал он, комментируя публикации о якобы иностранном вмешательстве в освещение протестов «желтых жилетов» во Франции, передает ТАСС.

Песков добавил, что «Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует возможную причастность России к акциям протестов в стране. В ответ в Госдуме посоветовали Франции «разуть глаза» и искать заказчиков беспорядков не в России.

То, что вскоре во Франции начнут искать «руку Кремля» в протестах, предсказывали многие эксперты, в том числе об этом в субботу говорил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.