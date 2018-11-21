Франции посоветовали «разуть глаза» и искать заказчиков беспорядков не в России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о начале расследования якобы причастности России к организации протестов «желтых жилетов».

Морозов заявил RT, что Россия не заинтересована в давлении на Францию, склонении ее к каким-либо решениям. Он подчеркнул, что Москва рассматривает это государство как надежного и равноправного партнера, несмотря на имеющиеся разногласия по вопросам Крыма и Донбасса.

«Искать возможных заказчиков беспорядков в стране стоит все же в другом месте, поскольку мы наблюдали совершенно типичную технологию цветной революции», – сказал он, посоветовав французам, «как у нас говорят в народе, разуть глаза».

Морозов отметил, что Соединенные Штаты контролируют «практически 100% медийного пространства в Европе», в том числе и во Франции. «Им удалось сформировать русофобский мейнстрим, который побуждает европейских политиков, в частности французских, во всем винить Россию вместо того, чтобы докапываться до истины», – заключил парламентарий.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует возможную причастность России к акциям протестов в стране.

До этого СБУ заявила о причастности России к протестам во Франции на основании фотографии двух человек в желтых жилетах с флагом провозглашенной ДНР в Париже.

То, что вскоре во Франции начнут искать «руку Кремля» в протестах, предсказывали многие эксперты, в том числе об этом накануне говорил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.