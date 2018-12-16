В Би-би-си объяснились по поводу поисков «русского следа» в Париже

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си признала подлинность переписки своего журналиста о поисках так называемого русского следа в протестах «желтых жилетов» в Париже.

«Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже», – передает РИА «Новости» заявление лондонского офиса Би-би-си.

В корпорации подчеркнули, что в итоговых репортажах возможная связь с Россией не упоминается. Там заверили, что продолжают придерживаться «принципов беспристрастной и независимой журналистики».

Ранее в воскресенье стрингер британского телеканала Би-би-си призналась, что редакция потребовала от нее найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции, так как ей «нужны углы» и «требуется кровь».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала общественность Великобритании оценить действия Би-би-си.

Между тем, как сообщила газета Journal du Dimanche, службы внешней и внутренней разведки Франции в ходе расследования не смогли установить причастность России к организации проходящих в стране протестов.