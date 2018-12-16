Стало известно об итогах расследования якобы причастности России к протестам во Франции

Службы внешней и внутренней разведки Франции в ходе расследование не смогли установить причастность России к организации проходящих в стране протестов, сообщили источники газеты Journal du Dimanche.

По данным издания, расследование не установило причастность России к движению «желтых жилетов», передает ТАСС.

Источник оговорился, что это пока «неокончательные итоги».

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала общественность Великобритании оценить действия телеканала Би-би-си, который ищет «российский след» в протестах во Франции, распространяя «фейки».

На прошлой неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует возможную причастность России к акциям протестов в стране.

В Кремле заявления о возможной причастности России назвали клеветой.