Соловьев оценил попытки Би-би-си найти «русский след» в протестах во Франции

«Что не найдут, то придумают», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя информацию о том, что британский канал Би-би-си ищет «русский след» в протестном движении «желтых жилетов» во Франции.

Соловьев считает, что поиск причастности России к любым неприятным инцидентам – это общая тенденция западных стран, так что Би-би-си «просто следует заданному направлению».

«Что обращать внимание на Би-би-си, если целые Соединенные Штаты все никак не могут успокоиться и ищут вмешательство России в свои выборы? Это общая тенденция», – констатировал он.

Несмотря на то, что принципы беспристрастной независимой журналистики, по словам Соловьева, существуют лишь на бумаге, и даже с учетом того, что «любой журналист так или иначе является человеком страстным», Соловьев призвал не лгать и тем более не делать этого осознанно.

«У Би-би-си недавно вскрылось, что британское правительство оплачивает распространение информации, которую сложно назвать объективной, или, как они это называют, фейков, так что Би-би-си лишь попадает в общее направление их мысли», – заметил Соловьев.

«Пусть ищут. Зная их усердие, что не найдут, то придумают», – заключил собеседник.

Напомним, в воскресенье стрингер британского телеканала Би-би-си призналась, что редакция потребовала от нее найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции, аргументировав это тем, что им «нужны углы» и «требуется кровь».

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала общественность Великобритании оценить действия Би-би-си.

Между тем, как сообщила газета Journal du Dimanche, службы внешней и внутренней разведки Франции в ходе расследования не смогли установить причастность России к организации проходящих в стране протестов.