Как «дюжина отморозков» взяла штурмом посольство КНДР

Пхеньян впервые официально прокомментировал редчайший случай в дипломатической практике: захват северокорейского посольства в Мадриде. Хотя дерзкий налет произошел еще несколько недель назад, ряд обстоятельств мешали КНДР признать его публично. Кто и зачем напал на посольство – и какое отношение к этому имеют западные разведки?

МИД КНДР расценивает недавнее нападение на посольство страны в Мадриде как теракт и требует от испанских властей добросовестно провести расследование инцидента. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, текст которого распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«22 февраля совершен серьезный террористический акт: вооруженные подозрительные личности напали на посольство КНДР в Испании, скрутили, били и пытали сотрудников посольства, разграбили средства связи, – отмечается в заявлении МИД республики. – Незаконное вторжение, захват и грабеж дипломатического представительства является серьезным посягательством на государственную власть и грубым нарушением международного права, которое нельзя допускать в международном сообществе».

Пхеньян молчал очень долго, особенно учитывая тяжесть совершенного. Вооруженные захваты посольств в третьих странах – явление настолько редкое, что их и вспомнить-то сложно. Можно назвать разве что хрестоматийный захват американского посольства в Тегеране в 1979 году (сейчас не будем вспоминать историю с Грибоедовым) и нападения на посольство Японии в перуанской столице Лиме в декабре 1996 года леваков из Революционного фронта имени Тупака Амару. Но эти нападения были политически мотивированы, захватчики выдвигали громкие и неосуществимые требования, и длились эти акции месяцами (перуанские коммандос освободили заложников только в апреле 1997 года, например). А вот откровенно бандитских рейдов с пытками и издевательствами над дипломатами история не знала вообще никогда.

Вкратце сюжет таков. 22 февраля (за два дня до встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме) десяток вооруженных автоматическим оружием человек захватил посольство КНДР в Мадриде. По данным испанских газет и прокуратуры, операцией руководил некий Адриан Хон Чан, гражданин Мексики, постоянно проживающий в США и занятый там странным бизнесом, близким к рэкету и «частной сыскной деятельности». Он официально запросил встречи с торговым атташе КНДР в Испании, с которым ранее был знаком лично. Зайдя в посольство, он взял дипломатов на мушку пистолета и потребовал от охраны пропустить в здание сообщников.

Далее в течении трех с лишним часов налетчики избивали дипломатов (всего в посольстве КНДР в Мадриде работает восемь аккредитованных дипломатов), связав их и надев на головы мешки для мусора, по сути пытали их, требуя назвать шифры сейфов и компьютеров. Одна из сотрудниц посольства смогла бежать и попросила местных жителей вызвать полицию. Но, когда полицейские приехали, к ним вышел Адриан Хон Чан и сообщил, что все нормально и помощи не требуется.

Испанские полицейские приняли его за охранника посольства за характерный внешний вид (черный костюм, галстук и солнцезащитные очки) и поверили, но проявили бдительность и остались у здания посольства «понаблюдать на всякий случай». Этим они, видимо, ускорили развязку, поскольку вскоре из посольства на большой скорости выехали три дорогих автомобиля с дипломатическими номерами, остановить которые полицейские просто не имели полномочий.

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За городом налетчики бросили посольские «мерседесы», пересели в другие автомобили и четырьмя разными группами направились в Португалию. Из Лиссабона они спокойно улетели в США со всем захваченным имуществом.

Кроме Адриана Хана, испанская прокуратура называет еще двоих подозреваемых – гражданина США Сэма Лю и гражданина Южной Корее Ву Лан Ри (в принятой русской транскрипции – Ли). Видимо, эта троица улетела из Португалии вместе, и их определили по авиабилетам. Налетчики уговаривали торгового атташе бежать с ними, ибо ему теперь дорога только на «перевоспитание» на рисовых полях. Северокорейский дипломат отказался, и его бросили связанным в подвале. С собой захватчики забрали посольские компьютеры, мобильные телефоны, содержимое сейфов и, предположительно, шифроблокноты.

Через пять дней, опять же по данным испанской прокуратуры, Адриан Хон Чан явился в манхэттенский офис ФБР и предложить продать американской контрразведке захваченные документы. После этого на сайте некой организации «Гражданское сопротивление Чхоллима» появилось сообщение, что эта организация передала «информацию невероятной потенциальной ценности ФБР в рамках взаимно согласованных условий конфиденциальности».

Почему Северная Корея столько времени молчала – более-менее понятно. За два дня до встречи Ким Чен Ына и Трампа раздувать скандал было бы не с руки, да и на тот момент не было ясности, кто совершил столь дерзкий налет. Сейчас же, когда очередной виток американо-северокорейских переговоров снова зашел в тупик, Пхеньян готов раскручивать эту историю, как умеет.

Кроме того, рейд нанес глубокое оскорбление (в восточном понимании этого термина) Пхеньяну и продемонстрировал некомпетентность охраны его дипломатических представительств,

а в Корее такого не выносят. Были бы шансы – они бы и далее замалчивали бы эту историю ради «сохранения лица». Но сейчас выхода уже нет, и Пхеньян с таким большим опозданием, но оказался все-таки вынужден реагировать официально.

То, что для атаки было выбрано именно посольство в Испании, тоже вполне объяснимо. До 2017 года послом в Мадриде был Ким Хёк Чхоль. После ужесточения Дональдом Трампом санкций против КНДР он был вынужден покинуть Испанию, которая санкции, включая персональные, поддержала. После этого Ким Хёк Чхоль пропал на год, что обычно ничего хорошего в северокорейских реалиях не означает. Но в январе 2019 года до этого ранее малоизвестный дипломат не самого высшего ранга был неожиданно назначен Ким Чен Ыном представителем КНДР на переговорах с США. Возможно, северокорейский лидер не имел в виду ничего другого, кроме желания укусить США, назначив переговорщиком человека из санкционного списка. Но все это и привлекло внимание к посольству КНДР в Мадриде. Видимо, налетчики полагали, что в посольстве остались документы, связанные с бывшим послом. Или же что шифроблокноты и содержимое компьютеров позволит американцам накануне саммита во Вьетнаме «из первых рук» оценить потенциал северокорейской делегации и ее манеру поведения на предстоящих переговорах.

Организация «Гражданское сопротивление Чхоллима» – штука абсолютно виртуальная. Существует только двуязычный сайт, корейская часть которого, по словам специалистов по корейскому языку, написана несколько странно. Складывается впечатление, что изначально эти тексты были написаны на безупречном английском, а затем переведены на странный корейский, изобилующий то пафосными оборотами, типичными для северокорейской лексики, то уличными фразами. Предположительно, все это может быть написано американцем корейского происхождения.

Иначе говоря, никакого «Гражданского сопротивления Чхоллима» просто нет физически. В Южной Корее не существует социальной базы из числа беженцев или потомков беженцев с Севера, из которых можно было бы сколотить хоть какую-то вооруженную группу. Но можно сколько угодно создавать фиктивные организации, чтобы на деньги ЦРУ поддерживать видимость «сопротивления».

В качестве главного своего «знамени» «Гражданское сопротивление Чхоллима» демонстрирует родного племянника действующего главы КНДР Ким Хон Соля, 1995 года рождения. Точнее, демонстрирует ролик с его участием. Это один из сыновей (от второй жены Ли Хегён) Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера, убитого в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура токсичным веществом. «Гражданское сопротивление Чхоллима» утверждает, что оно организовало бегство Ким Хан Соля и вообще всех членом семьи убитого Ким Чен Нама в «безопасные места», но это просто неправда.

На самом деле молодой человек ранее жил со своей матерью в простом 15-этажном многоквартирном доме в Макао, а затем отправился учиться – только не смейтесь – в Боснию и Герцеговину в международный колледж в Мостаре. В 2013 году боснийские СМИ сообщили, что Ким Хон Соль перестал посещать занятия в колледже. Он обнаружился во Франции в политехническом колледже в Гавре, где его взяли под полицейскую защиту после казни в КНДР его двоюродного деда Чэн Сон Тхека. Так что никакие «гражданские сопротивленцы» его ниоткуда не вывозили и ни от чего не спасали.

Некоторые

испанские газеты поспешили напрямую заявить о связи налетчиков с ЦРУ,

поскольку и сам Адриан Хон Чан и Сэм Лю, якобы, ранее были замечены в связях с американской политической разведкой. На данный момент это приоритетная версия испанцев, хотя в ней кое-что смущает.

Более всего это похоже на разбойный рейд, задачей которого изначально была добыча информации на физических носителях с перспективой их перепродажи тому же ЦРУ, или ФБР, или Национальной разведке Южной Кореи. Здравствуйте, я ваша тётя (авантюрист-рэкетир из Мексики корейского происхождения), вот у меня есть сверхсекретная информация, за которую я хочу 10 миллионов долларов и закусить. Это не сюжет голливудского боевика, это нормальная история в разведке, которая, конечно, в век цифровых технологий выглядит удивительно, но все еще имеет в некоторых регионах мира право на жизнь. Разве что оплату можно попросить не наличными подержанными купюрами, а в биткоинах – вот и все, что в этой истории от XXI века. Ведущим разведкам мира регулярно приходится иметь дело с авантюристами разной степени вменяемости. Иногда они хорошо вооружены и совсем невменяемы, а иногда способны на длинные коварные интриги, красиво изображая джентльменов. Эта сфера деятельности не изменится никогда.

Представить себе Национальную разведку Южной Кореи, которая таким вот образом пытается добыть шифроблокноты или иные документы, просто нереально. Да, они сказочники, распространители фальшивок о жизни на Севере, но перед вьетнамским саммитом они на такое не пошли бы никогда. Сорвать саммит? Это было изначально бессмысленно, а уж таким образом – тем более. Да и, собственно говоря, зачем? Он сам сорвался, без посторонней помощи.

Так что придется признать, что «голливудская» версия должна стать приоритетной. Дюжина отморозков решила подзаработать на текущем политическом моменте, как в старые добрые времена. «12 друзей Адриана Хон Чана». Вынесли ли они из северокорейского посольства в Мадриде нечто действительно важное – уже другие вопросы.

Жалько только атташе по торговле. Рисовые поля его все-таки заждались.