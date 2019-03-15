КНДР собралась прервать переговоры с США по денуклеаризации

Северокорейское руководство рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о ядерном разоружении, сообщила заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи.

«У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры», – приводит ее слова ТАСС.

Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в ближайшее время Ким Чен Ын планирует выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Выступление Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, куда были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты, стало первым официальным заявлением представителей Северной Кореи с оценкой итогов саммита США – КНДР, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме.

Из статьи, опубликованной ранее на северокорейском портале «Ариран-Меари», следовало, что власти КНДР возложили ответственность за провал переговоров в Ханое на США.

Напомним, в ходе ханойского саммита Ким Чен Ын предлагал Дональду Трампу демонтировать ядерный центр в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Американская сторона, однако, сочла уступки КНДР недостаточными, в итоге саммит завершился досрочно и без соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».