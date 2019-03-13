Власти КНДР возложили ответственность за провал переговоров в Ханое на США

Итоги переговоров в Ханое, которые вызвали разочарование как в Пхеньяне, так и в Вашингтоне, «ясно показывают, что было бы невозможно переписать историю взаимоотношений КНДР и США без твердой позиции и решимости американских властей», говорится в статье на северокорейском портале «Ариран-Меари».

В материале отмечается, что Пхеньян остается приверженным своим обещаниям по денуклеаризации Корейского полуострова, однако при этом рассчитывает на то, что Вашингтон возьмет на себя «четкие ответные обязательства», передает ТАСС.

«Наша республика сделала [на саммите в Ханое] максимально реалистичное и щедрое предложение о денуклеаризации в соответствии с принципами укрепления доверия и поэтапных решений», – говорится в материале.

Однако, по словам автор статьи, «итоги переговоров, которые вызвали разочарование и дома, и за рубежом, ясно показывают, что было бы невозможно переписать историю взаимоотношений КНДР и США без твердой позиции и решимости американских властей»

На прошлой неделе Госдеп возложил ответственность за развитие диалога США с КНДР на Пхеньян. Госдеп также отверг пошаговый подход к денуклеаризации КНДР.

Напомним, в ходе ханойского саммита 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу демонтировать ядерный центр в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций.

Однако глава Белого дома отверг это предложение, потребовав от Пхеньяна ликвидировать ряд других объектов. В итоге саммит завершился без соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».