США отвергли пошаговый подход к денуклеаризации КНДР

Американское правительство отвергает пошаговый подход к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил представитель Госдепартамента США высокого ранга.

По словам сотрудника Госдепа, «никто в [американской] администрации не отстаивает пошаговый подход», передает ТАСС.

«Во всех случаях ожидание заключается в полной денуклеаризации Северной Кореи в качестве условия для всех остальных шагов», – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о предполагаемых разногласиях в исполнительной ветви власти в США по поводу методов урегулирования ядерной проблемы КНДР.

Он выразил мнение, что использование поэтапного подхода на прежних переговорах с Северной Кореей приводило к затягиванию диалога и, «откровенно говоря, не дало результатов, достичь которых обязывались обе стороны».

«Поэтому мы пытаемся здесь действовать иным образом. Президент [США Дональд Трамп] совершенно ясно дал понять председателю [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыну], что он лично вложился в то, чтобы повести Северную Корею в ином направлении, если она откажется от всего своего оружия массового уничтожения и средств доставки. Эта позиция поддерживается всеми ведомствами [правительства США]», – заявил американский дипломат.

Ранее Госдеп возложил ответственность за развитие диалога США с КНДР на Пхеньян. При этом в Госдепартаменте утверждают, что Соединенные Штаты «готовы вести с Северной Кореей конструктивные переговоры».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».