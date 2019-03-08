Госдеп возложил ответственность за развитие диалога США с КНДР на Пхеньян

Американская администрация считает, что дальнейшее развитие событий в диалоге Соединенных Штатов и КНДР зависит от Пхеньяна, заявил представитель Госдепартамента США высокого ранга.

С его точки зрения, саммит в Ханое дал США и КНДР «чрезвычайно важную возможность на высоких уровнях правительства обменяться взглядами, излагающими возможные варианты действий», передает ТАСС.

«Как заявили по итогам саммита в Ханое президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Майкл Помпео], нам удалось преодолеть противоречия по ряду вопросов в отношениях США и Северной Кореи. Однако все еще остаются важные области, в которых мы должны продвинуться вперед, и прежде всего – денуклеаризация», – заявил американский дипломат.

При этом, по его мнению, «в конце саммита мяч остался на стороне поля Северной Кореи, и от северян будут зависеть шаги, нацеленные на то, чтобы удовлетворить ожидания, связанные с денуклеаризацией».

В то же время он выразил уверенность, что денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена до окончания первого президентского срока Дональда Трампа. По его словам, власти КНДР якобы обещали, что допустят на ядерный полигон Пхунгери американских инспекторов, однако «они пока еще не дали экспертам разрешение на въезд».

Кроме того, дипломат заверил, что в Госдепартаменте США продолжат разбираться с ситуацией вокруг северокорейского ракетного полигона Сохэ. «Мы будем запрашивать разъяснения по этому поводу. Мы будем добиваться разрешения на въезд американских инспекторов», – добавил дипломат.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отказался уточнить, состоялись ли между Вашингтоном и Пхеньяном какие-либо контакты по поводу появившихся публикаций о восстановлении в КНДР испытательного ракетного полигона Сохэ.

Палладино также подтвердил, что власти США в курсе сообщений о небольшом землетрясении, зарегистрированном в КНДР, однако не считают его следствием проведения нового ядерного испытания.

Тем не менее он подчеркнул, что Соединенные Штаты «готовы вести с Северной Кореей конструктивные переговоры».