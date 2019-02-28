КНДР поправила Трампа

Северная Корея на саммите в Ханое просила у США только частичной отмены санкций в обмен на ликвидацию всех ядерных объектов в Йонбене, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

«Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что взамен Пхеньян предложил ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене и остановить ракетные и ядерные испытания.

«Текущие предложения нашей стороны – максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры», – сказал глава МИД КНДР.

Он добавил, что США потребовали от Пхеньяна сверх озвученного северокорейской стороной плана еще один «дополнительный шаг».

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что решение не подписывать договоренностей о ядерном разоружении КНДР было личной инициативой президента США Дональда Трампа.

Трамп утверждал, что США требовали ядерного полного разоружения Пхеньяна, а КНДР согласилась на демонтаж ядерного объекта в Йонбене в обмен якобы на полное снятие санкций. В Вашингтоне сочли эти меры недостаточными.

В результате Дональд Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита, закончив встречу без договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о провале саммита.