Названа причина досрочного завершения саммита США и КНДР

Причиной досрочного завершения саммита США и Северной Кореи во вьетнамском Ханое стало требование Вашингтона ликвидировать секретное предприятие по обогащению урана недалеко от Пхеньяна, сообщают СМИ со ссылкой на экс-сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо, который получил убежище в Южной Корее.

Предприятие, из-за которого произошел спор, расположено в городе Чхоллима недалеко от Пхеньяна. Во время переговоров США сообщили представителям КНДР, что им известно об этом заводе, и потребовали закрыть его, однако лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался выполнять требование. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит во Вьетнам, пишет газета The Times.

В Вашингтоне узнали о северокорейском заводе при помощи спутниковых снимков, однако, по данным издания, разведка США давно подозревала, что в КНДР продолжает функционировать еще одно предприятие по обогащению урана.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоялись 28 февраля на саммите в Ханое и завершились досрочно, стороны так и не договорились о подписании итогового документа. По словам Трампа, Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь ядерного центра в Йонбене в 80 километрах к северу от Пхеньяна. США такой вариант не устроил.