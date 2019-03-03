Трамп пообещал Северной Корее «блестящее будущее»

У Северной Кореи будет «блестящее будущее» с точки зрения экономики, если власти страны заключат соглашение с Соединенными Штатами, пообещал американский президент Дональд Трамп.

«Вот что я вам скажу: у Северной Кореи будет блестящее будущее с точки зрения экономики, если они пойдут на соглашение, но у них не будет никакого экономического будущего, если у них останется ядерное оружие», – приводит его слова ТАСС.

По словам Трампа, отказ от сделки будет «действительно плох» для КНДР.

Американский лидер также не согласился с трактовкой северокорейской стороны о том, что Пхеньян на переговорах в Ханое предлагал лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал Вашингтон. «Когда я вернулся домой, они сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций, но на самой встрече все было не так», – заявил Трамп.

На пресс-конференции в Ханое после окончания встречи с Ким Чен Ыном Трамп говорил, что Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь ядерного центра в Йонбене в 80 километрах к северу от Пхеньяна. Американский президент подчеркнул, что США такой вариант не устраивает.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа».