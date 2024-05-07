В России американский военнослужащий задержан за воровство

В России американского военнослужащего задержали за воровство, Госдеп заявил о консульской поддержке

Tекст: Денис Тельманов

«Армия уведомила его семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России», – приводит ТАСС заявление Смит.

Она добавила, что не может предоставить «дополнительные детали», «учитывая чувствительность этого вопроса», однако уточнила, что военнослужащий был задержан 2 мая.

По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент США о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Смит утверждает, что военнослужащий был задержан 2 мая.

Отмечается, что военный нес службу в Республике Корея, а в России его подозревают в краже у женщины.

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