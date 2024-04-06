Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область
Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область
Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.
Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).
Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.
В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.
Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.
Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.