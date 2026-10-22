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Над Брянской областью за сутки сбили более 70 украинских дронов
Ковальчук: Более 70 дронов ВСУ уничтожено за сутки над Брянской областью
За прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 75 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», сотрудниками брянского линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии, указал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пожилой водитель был ранен при атаке украинского дрона на автомобиль в Брянской области. В понедельник мужчина пострадал при аналогичном нападении беспилотника. В июле водитель пожарной машины погиб при атаке ВСУ под Брянском.