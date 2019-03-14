ЦРУ заподозрили в причастности к нападению на посольство КНДР в Мадриде

Правоохранительные органы Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде в феврале, не исключают, что ЦРУ может быть связано с инцидентом, пишут местные СМИ.

Газета El Pais пишет, что как минимум двое из десяти причастных к атаке были опознаны и могут быть связаны со спецслужбами США; в свою очередь в ЦРУ отрицают причастность к произошедшему, однако, как отмечает издание, их ответ был «не очень убедительным», передает ТАСС.

Указывается, что нападение на посольство может привести «к дипломатическим трениям между Мадридом и Вашингтоном».

Источники El Pais отмечают, что если причастность ЦРУ подтвердится, это будет считаться «неприемлемым» действием со стороны страны-союзника. В этом случае «американские службы не просто действовали бы на испанской территории без того, чтобы попросить разрешения или проинформировать хозяев (власти Испании), но и нарушили бы международные конвенции, которые защищают дипломатические миссии».

Издание подчеркивает, что налет на посольство КНДР «был особенно жестоким». Так, находившихся внутри представительства связали, избили и допросили.

Следователи исключают, что за атакой стоят обычные преступники, поскольку операция была «прекрасно спланирована», а налетчики не искали денег, а лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны.

Кроме того, не исключено, что спецслужбы США могли действовать при сотрудничестве с Южной Кореей.

Схожую версию нападения на посольство КНДР в Мадриде уже озвучила газета El Confidencial со ссылкой на источники, которые ведут расследование.

Как сообщало ранее издание, группа неизвестных лиц совершила налет на представительство КНДР и украла компьютерные устройства. Преступники удерживали персонал в диппредставительстве и находились там в течение нескольких часов.

Полиция узнала о случившемся после того, как одной из заложниц удалось сбежать из здания.

В МИД Испании не стали комментировать информацию о возможной причастности США к инциденту, заявив, что в данный момент ведется расследование.