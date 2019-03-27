Появились ответственные за нападение на посольство КНДР

Группировка «Гражданская оборона Чхоллимы», которая выступает против политического режима Ким Чен Ына в КНДР, взяла на себя ответственность за атаку на северокорейское посольство в Мадриде.

Инцидент произошел 22 февраля. При этом на официальном сайте группа заявила, что инцидент в посольстве не был нападением, представители группировки «были приглашены».

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, к инциденту в Мадриде могут быть причастны члены «Гражданской обороны Чхоллимы». Интерес у нападавших к дипломату был не случаен, поскольку он активно участвовал в подготовке саммита США и КНДР в Ханое.

22 февраля неизвестные ворвались в посольство КНДР в Мадриде, связали сотрудников, обыскали территорию и сбежали с компьютерами и документами.

Правоохранительные органы Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде, не исключают, что ЦРУ может быть связано с инцидентом.