    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    11 комментариев
    3 сентября 2025, 18:30 • В мире

    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек

    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек
    @ Thomas Lammeyer/Image BROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    В США вступает в решающую фазу битва за одну из самых принципиальных политических реформ Дональда Трампа – систему импортных пошлин. Администрация Белого дома обратилась в Верховный суд с тем, чтобы он принял окончательное решение об их законности. Кто в США препятствует трамповским пошлинам – и почему эта борьба имеет ключевое значение для мировой экономики?

    «Если они примут неверное решение, это обернется катастрофой для нашей страны». Такими словами президент США Дональд Трамп прокомментировал свое намерение обратиться в Верховный суд для того, чтобы подтвердить законность введения импортных пошлин против других государств. «Если отменить тарифы, мы можем превратиться в страну третьего мира», уверяет глава Белого дома.

    Тарифы как оружие

    Администрация Дональда Трампа действительно сделала ставку на масштабное использование тарифов как самый простой инструмент торговой и промышленной политики. Логика проста: сделать импорт дороже, вынудить бизнес перенести производство в США и поддержать внутреннего производителя. И, конечно, Трамп стремится сократить дефицит торгового баланса с основными партнерами США.

    Пока результаты неоднозначные, а в некоторых случаях – прямо противоположные ожидаемым. Ключевая проблема заключается в том, что введение новых тарифов часто вызывает всплеск импорта накануне их вступления в силу. Бизнес стремится успеть законтрактовать и растаможить продукцию по старым ставкам. Например, введение 25-процентных пошлин на импортные машины и комплектующие вызвало ускоренный завоз автомобилей из Европы, Мексики и Южной Кореи.

    Аналогично резко вырос объем контейнерных поставок из Китая в США. Это объясняется попыткой американских компаний «закрыть» потребности в деталях электроники и бытовой техники до введения новых тарифов. Вместо снижения давления на торговый баланс – к чему стремится Трамп – тарифы периодически провоцируют импортные всплески и лишь временно сокращают закупки.

    Возможно, тарифы поспособствовали бы реиндустриализации Америки в долгосрочной перспективе – но Трампу не дают для этого времени. 30 августа Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, являются незаконными. Как указано выше, Трамп подает апелляцию на это решение. Но если администрация Трампа проиграет и в Верховном суде, это лишит главу Белого дома одного из ключевых инструментов его внешней политики.

    Инвестиции в режиме ручного управления

    В условиях неоднозначного результата тарифных войн Трамп пытается организовать приток инвестиций в реальный сектор в «ручном режиме». Соглашения об инвестициях в США являются важной частью его переговоров с лидерами зарубежных стран.

    Белый дом уже заявлял, что в результате этих переговоров Трамп добился огромного притока капиталов в США. До 1 трлн долларов ожидается из Саудовской Аравии, 200 млрд – из ОАЭ. Обещаны инвестиции из ЕС на сумму 600 млрд, а также масштабные закупки Европой американских энергоносителей. Утверждалось, что сопоставимые деньги вернут на родину и американские корпорации.

    Всего администрация Трампа анонсировала привлечение 10 трлн долларов в реальный сектор. Но большинство этих цифр взяты из соглашений о намерениях, и их реализация пока под большим вопросом.

    Например, не далее как 3 сентября в Европарламенте заявили, что обещания Европы закупить у США энергоресурсы на 250 млрд долларов «нереалистичны», хотя бы по той причине, что американские компании просто не могут поставить столько нефти и СПГ. Таким образом, в любом случае перед нами пока только обещания (протоколы о намерениях). Их реализация зависит от многих факторов, даже чисто технических.

    Пример – проблемы тайваньской TSMC с запуском завода в Аризоне. Несмотря на политическую поддержку, предприятие не удается оперативно укомплектовать квалифицированными кадрами и наладить производственные процессы. Создание нового производства занимает годы. Все это время рынок продолжает зависеть от импорта, а инвестиции в финансовом секторе приносят гораздо больше прибыли.

    И наконец, масштабные проекты требуют сотен миллиардов долларов. При этом стоимость кредитов в США из-за политики по борьбе с инфляцией высока. Например, инициативы по локализации производства солнечных панелей и аккумуляторов тормозятся не только зависимостью от азиатских поставщиков, но и нехваткой долгосрочного финансирования.

    Борьба за контроль над эмиссией

    В этих условиях у Трампа силен соблазн использовать «последний довод короля» – эмиссионные ресурсы Федеральной резервной системы. США неоднократно пользовались бесконтрольной эмиссией доллара, чтобы укрепить свои международные позиции.

    Однако Трамп натолкнулся на нежелание ФРС поддержать его политику. При этом ФРС – частная структура, в работу которой президент не имеет права вмешиваться напрямую, участвуя только в назначении некоторого количества членов Совета управляющих. А глава ФРС Джером Пауэлл снижать ключевую ставку (а значит, и стоимость кредитов) отказывается. Для Трампа это означает, что проценты по госдолгу будут по-прежнему ложиться тяжелым бременем на бюджет США, а рост в реальном секторе будет по-прежнему тормозиться.

    Борьба Трампа с его противниками пока протекает тяжело. Обе стороны делают шаги к эскалации, но пока не добились решительного перелома в свою пользу. И вопрос идет не только о будущем реиндустриализации Америки, и не только о ставке ФРС.

    Недавно произошла утечка о кредитах, предоставленных ФРС Европейскому центральному банку и Банку Англии на сумму в несколько сотен миллиардов долларов (возможно, около триллиона долларов), что позволило тем произвести соответствующую эмиссию евро и фунтов стерлингов. При этом утверждалось, что ставка по большинству из этих кредитов составляла всего 0,6% годовых. То есть Пауэлл снабжает дешевыми деньгами Европу - и отказывается давать дешевые деньги американской экономике.

    * * *

    Все это – многочисленные эпизоды глобальной борьбы между Трампом и его противниками. Трамп хочет поменять мировую торговлю и международное разделение труда к пользу американской промышленности. Его противники хотят сохранить возможность получать доходы от финансовых операций в рамках глобальной экономики, пусть это и сопровождается ослаблением американской индустрии. В этом смысле решение Верховного суда США определит, получит ли Трамп деньги на свои реформы. Можно даже сказать, что пути всех ресурсов Америки и глобальной экономики  в целом будут зависеть от решения всего нескольких человек, членов Верховного суда США.

    Борьба глубинного государства против Трампа – это борьба республиканцев с демократами, трампистов с евроатлантистами, промышленников с финансистами за контроль над ресурсами Америки. Тот, кто победит, сможет использовать эти ресурсы для поддержки своих сторонников в США и по всему миру.

    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Каллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Граждане Украины приговорены в Грузии к заключению за участие в беспорядках
    Ганчев рассказал о продвижении российских войск в Купянске
    ЕС решил резко увеличить расходы на оборону
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака

    

    

    

    

    

    
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  О газете
    •

