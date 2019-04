США используют крымских татар для новой атаки на Россию Британия выступила за цензуру для российского кино 3 апреля 2019, 12:32

Фото: «Блесс-Фильм»

Апгрейд Вижн

ARCHANGEL STUDIOS

Текст: Дмитрий Бавырин

Сообщить об ошибке • В центре очередной клеветнической кампании против России оказался фильм «Балканский рубеж», посвященный марш-броску российского десанта на Приштину. Британская The Times выступила за запрет картины, посчитав ее частью коварного плана Путина по развязыванию войны на Балканах. Но самое интересное в том, что заявление редакции – это ложь от первого до последнего слова. Последняя пятилетка оформила превращение ведущих западных СМИ в коллективный боевой листок – истеричный по тону, категоричный в оценках, пропагандистский по содержанию. Не то чтобы подобного не было раньше, но именно в этот период журналисты вышли на войну. Не так важно, с кем именно – с Россией, с Трампом или с евроскептиками. Суть в том, что их ежедневным упражнением стали прямая ложь и презрение к фактчекингу – то, чего газеты с репутацией прежде старались избегать. Британская The Times издается с 1785 года, то есть с тех самых пор, когда Екатерина II освободила российских дворян от обязательной службы. Большую часть своей истории эта газета считалась чуть ли не визитной карточкой британской цивилизации, но после покупки американцем Рупертом Мердоком – человеком, умеющим делать деньги на СМИ, начала плавное движение в сторону таблоида, и вот теперь наконец-то уперлась в дно. Несмотря на «желтушное» содержание, издание по-прежнему считает себя респектабельной политической трибуной и даже голосом совести. Поэтому не нужно удивляться тому, что откровенно лживые и примитивные по своему пропагандистскому посылу материалы выходят там как редакционные, то есть от имени всего коллектива. Собственно, статья, о которой пойдет сейчас речь, так и называется: «Мнение The Times о московском взгляде на балканскую историю: Россия науськивает бывшие югославские республики против Запада» (здесь можно за деньги прочесть оригинал, здесь опубликован перевод «ИноСМИ» на русский язык). И это, признаем, весьма любезно со стороны The Times. Как минимум теперь им не удастся свалить вину на отдельного журналиста – ответственность за клевету лежит на всей редакции. Поводом для написания статьи стал выход российско-сербского фильма «Балканский рубеж» – неожиданно удачного боевика, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. По мнению The Times, картина является частью «мягкой силы» Владимира Путина, с помощью которой он подрывает «региональную стабильность» на Балканах. Где они там увидели «стабильность» – отдельный вопрос: в «пороховом погребе Европы» опять пахнет тем самым порохом, и отнюдь не по вине России. Но надо понимать, что косовская проблематика является для западной элиты частью круговой поруки. Это можно назвать даже заговором: предельно вменяемые и квалифицированные эксперты-англосаксы вдруг начинают махать руками и утверждать, что белое – это черное, как только речь заходит об албанском квазигосударстве. Просто история его становления замешана на таком количестве преступлений и лжи со стороны западных элит, что другого выхода у них просто нет – врать и отпираться придется до последнего. Этим и занимается The Times, атакуя «Балканский рубеж». И особенно забавно, что делает она это, обвиняя во лжи российскую строну – от съемочной группы до Путина лично. На эту тему «Его (фильма «Балканский рубеж» – прим. ВЗГЛЯД) тенденциозный посыл выходит далеко за рамки общепринятых норм... В нем сербы, развязавшие агрессию и геноцид, выставляются жертвами, а российские войска, чинившие помехи правосудию, – героями. Все это неправда, – развенчивает российскую пропаганду The Times. – Сюжет фильма представляет собой театрализованную реконструкцию противостояния между российскими войсками и силами НАТО... Хотя в фильме он изображается как подвиг, положивший конец кровопролитию, российский захват базы в действительности был банальным спором вокруг миротворческих обязанностей. Если кто и принес подлинную жертву, так это пилоты НАТО, которые в ходе 78-дневной воздушной операции положили конец поползновениям Милошевича против косовских албанцев». Начать следует с того, что автор, писавший заметку, Пастернака не читал, то есть самой картины не видел. Он, разумеется, не признается в этом прямо, и после процитированной выше части разговор о фильме вообще заканчивается, переходя в проповедь о героическом НАТО, сербских зверствах и русском коварстве (то есть к утверждению той пропагандистской доктрины, что стала частью описанной выше «групповой поруки»). Дело в том, что в сюжете «Балканского рубежа» нет ни «подвига, положившего конец кровопролитию», ни противостояния России и НАТО. Происходившее в 1999 году в Югославии – не более чем фон для заведомо вымышленных событий. Речь в картине идет о битве группы отставных российских десантников с бандой албанского боевика-уголовника на территории аэропорта Слатина. Видимо, британцы решили раскрыть всем военно-политический секрет и наконец-то заявить, что косовские албанские банды – это на самом деле «силы НАТО», даже несмотря на то, что западных эмиссаров кинематографические бандиты убивают так же легко, как и сербских священников. Для того, чтобы живописать злодеяния НАТО в Югославии, у съемочной группы были и факты, и возможности. Однако в «Балканском рубеже» нет ни бомбардировок химических заводов, ни снарядов с обедненным ураном, ни других военных преступлений альянса, за исключением падения авиабомбы на роддом, которое идет по разряду не столько антинатовских, сколько антивоенных высказываний. Впрочем, эта сцена многих стоит, и если после нее кто-нибудь из натовских ветеранов будет мучиться ночными кошмарами, все было не зря. О других «подлинных жертвах со стороны пилотов НАТО» истории не известно, если не брать в расчет аварию учебного вертолета где-то в Албании. Разве что после бомбардировки заведомо гражданских объектов кто-нибудь из них словил клиническую депрессию. Шутка ли – как минимум (по оценке Human Rights Watch) пять сотен погибших нонкомбатантов, включая детей (в том числе не рожденных). Другое дело, что выход «Балканского рубежа» для The Times не более чем формальный повод для нападок на Россию как таковую. Рассуждали в редакции, судя по всему, так: русские выпустили картину о войне в Косово, наверняка ругают НАТО и хвалят Милошевича – нужно заклеймить! Точно такая же история произошла в самой России с либеральным кинокритиком Антоном Долиным, который «Балканского рубежа» тоже не видел, однако разнес за ксенофобию и милитаризм, наврав с три короба. Но у Долина интересы, судя по всему, прозаические – меркантильные, тогда как британское издание смотрит на проблему шире – как на цивилизационный конфликт между Россией и Европой. «Британия в действиях НАТО сыграла ведущую роль. Это была ограниченная и справедливая кампания по пресечению агрессии. И затевалась она не для того, чтобы свергнуть режим Милошевича или даже обеспечить независимость Косово от Сербии, а чтобы защитить население Косово – преимущественно мусульманское – от геноцида. К марту 1999 года войска Милошевича изгнали порядка 300 000 косовских албанцев, убили почти 2000 человек и выжгли сотни деревень. Не останови НАТО Милошевича, катастрофа боснийских масштабов оказалась бы неминуемой». Из этого абзаца видно, что автор имеет весьма отдаленное представление о конфликте в Косово. Количество беженцев завышено, количество жертв взято с потолка (почему 2000, а не 700 или не 10 000? есть разные оценки), «сотни сожженных деревень» ищите на карте сами. Впрочем, слово «беженцы» вообще не прозвучало – речь идет об «изгнании», что больше похоже на бред. Да, боевые действия сопровождаются исходом гражданского населения – так оно всегда и бывает, но если ставить вопрос именно об «изгнании», то своей операцией НАТО «изгнало» из края еще примерно столько же нонкомбатантов, а после установления контроля над Косово – еще 200 000 одних лишь сербов (то есть организовало этническую чистку). Так что спасибо от них Британии за ее «ведущую роль», а НАТО в целом – за взятие планки: от действий альянса погибло больше мирных жителей, чем от действий югославской армии. Теперь об «агрессии Милошевича». Боевые действия в крае начались после того, как Армия освобождения Косово, обеспеченная солидным арсеналом благодаря контрабанде и гражданскому конфликту в соседней Албании, провозгласила вооруженную борьбу за независимость и начала кровавую серию нападений на сербские власти, полицейские патрули и целые селения. В ответ на это Милошевич и ввел войска. Но даже в те годы албанцы составляли 90% от почти двухмиллионного населения края, и «геноцид» был неисполним чисто технически. Однако The Times, оправдывая натовскую авантюру, нагло играет в Вангу («катастрофа боснийских масштабов оказалась бы неминуемой»), не уточняя, когда же доблестная британская авиация пронесется над Киевом, начавшим агрессию против нелояльного населения Донбасса еще до того, как там провозгласили отделение от Украины. Следующий абзац: «Россия некогда поддержала Сербию в войне за Косово, а теперь пытается разжечь там антизападные настроения, чтобы укрепить в регионе свое влияние. Косово в 2008 году провозгласило независимость от Сербии – и не без причины. Виной тому отказ Сербии относиться к Косово справедливо, и независимость края была признана британским правительством и администрацией США. Россия, напротив, стремится превратить государства бывшей Югославии в своих сатрапов в борьбе против Запада». Трогательно, что в Британии считают, будто антизападные настроения сербов растут из российской пропаганды, а не из кассетных бомб, детских трупов, колонн беженцев и необходимости работать «живым щитом» на жизненно важных артериях вроде мостов через Дунай – целях «героических пилотов НАТО». Жаль, не уточняется, о каком «несправедливом отношении» идет речь, если албанские власти изначально ставили своей целью полную независимость, упорно к ней шли и категорически отказывались от любых компромиссов. То есть вина Белграда в отделении Косово только в том, что он не отделил его самостоятельно – по законам только британцам понятной «справедливости». Что же касается «превращения» республик бывшей Югославии в «сатрапов», определенное политическое противостояние между Россией и Западом в Балканском регионе имеется, но наши успехи на этом направлении англосаксы традиционно перехваливают с целью выбить из начальства побольше средств на «отражение российской угрозы». The Times, судя по всему, часть этой лоббистской системы, по крайней мере это наиболее простое объяснения потоку лживого пафоса на страницах некогда респектабельной газеты. Идем далее: «Если режим Путина добьется своего, человеческие жертвы гарантированы. Боснийская война 1992–1995 годов привела к гибели 100 тысяч человек – и это в стране размером с Шотландию. Хотя Милошевич умер до вынесения приговора, его полномочные представители Радован Караджич и Ратко Младич отбывают пожизненные сроки за геноцид и военные преступления». Опять претензии на пророческий дар вкупе с враньем и дилетантством. Достаточно того, что ни Караджич, ни тем более генерал Младич не были «полномочными представителями Милошевича». Это совсем разные деятели в разных странах, разных республиках и с разными взглядами на политику. Отношения националиста Караджича и социалиста Милошевича в принципе были прохладными, а вскоре после начала боснийской войны испортились окончательно. Когда же НАТО с помощью жесточайших санкций добилось от Сербии фактической блокады боснийской Республики Сербской, Милошевича обвиняли в национальном предательстве даже те сербские политики, которых теперь относят к прозападным. Все это отражено в материалах МТБЮ – того самого Гаагского трибунала, но The Times не утруждает себя изучением источников, на которые ссылается. Впрочем, западная пресса регулярно путает боснийских сербов с югославскими, а на уровне пропаганды вешает всех собак на сербов как таковых – по этническому принципу. Эта статья – не исключение, а чего в ее авторе больше – нацизма или дилетантства, не так уж интересно. Заканчивается материал призывом положить конец «пропагандистским кампаниям, которые обеляют вопиющие акты насилия против малых наций и беззащитных народов», что можно счесть готовностью издания к самоликвидации. «Когда ложь рядится в одежды истины, под угрозой оказывается жизнь и свобода», – хлопает глазами The Times. Но изначально речь шла о фильме, так что суть сказанного однозначна – это призыв к цензуре и запрету российско-сербской картины, которую в редакции даже не удосужились посмотреть. Что ж, цензура – это удобно, а на сей раз – необходимо. В противном случае до британских читателей может дойти информация о том, что их ведущее издание занимается примитивным враньем и окончательно похоронило свою репутацию. Зачем ему это – вопрос открытый. Возможно, это лоббизм с очередным выклянчиваньем средств на «противодействие России на Балканах» в пользу заинтересованных лиц. Возможно, всего лишь очередное свидетельство того, как деградировала некогда респектабельная газета в руках Руперта Мердока. В любом случае, какова теперь Британия, такова у нее и «визитная карточка».

