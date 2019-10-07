Песков усомнился в достоверности статьи Washington Post о разговорах Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в достоверности информации The Washington Post о телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с другими лидерами, в том числе с российским президентом.

«Я не знаю, насколько вообще можно считать достоверной эту информацию и подобные публикации», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать статью, в которой, в частности, утверждалось, что Трамп «заискивал» перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

По словам Пескова, в Кремле видели эту статью, но не уверены, «что эту статью можно воспринимать как достоверную информацию».

«В целом считаем, что к подобным публикациям нужно относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно», – добавил представитель Кремля.

На вопрос, говорил ли Трамп Путину о том, что сомневается в причастности России к делу Скрипалей, Песков подчеркнул: «Нет, Путину (Трамп) не говорил».

Напомним, в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что президент США Дональд Трамп «заискивал» перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

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