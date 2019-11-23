«Агенты ГРУ» переполошили Испанию

Еще одна страна озаботилась «российским вмешательством» в свои ключевые внутриполитические процессы. На этот раз глава МИД Испании заявил, что обсуждал с Сергеем Лавровым «попытку российских спецслужб повлиять на события в Каталонии». О чем идет речь, что ответил по данному поводу глава российского МИДа и каким боком это касается ГРУ?

Еще 21 ноября одна из ведущих испанских газет El País вышла с материалом, объясняющим, почему в Испании сегодня так все нестабильно, почему в Каталонии продолжают расти и полниться сепаратистские тенденции, а в Мадриде никак не могут определиться с правительством страны.

Текст основан на «сведениях, полученных из источников, близких к национальной полиции», точнее – к главному комиссариату по вопросам информации, специализирующемуся на борьбе с терроризмом, который изучает, откуда взялся в Каталонии сепаратизм и как можно сторонников независимости убедить отказаться от своих идей и взглядов. По данным издания, судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон возбудил расследование, которое должно раскрыть всему миру, «как Россия хотела добиться независимости Каталонии от Испании».

Источники издания, естественно, анонимные. Но зато известно, что их целых три и все они убеждены, что выбить опору из-под единства страны стремится коварное ГРУ Генштаба РФ, а конкретно – его элитное и суперсекретное «подразделение 29155». А еще точнее – всего один представитель этой «команды, для которой нет невыполнимых задач» – офицер Sergey Vladislavovich Fedotov.

Утверждается, что незадолго до проведения каталонского референдума по вопросу о независимости этой испанской автономии «где-то в Барселоне» была создана ударная группа силового воздействия «Комитет по защите Республики» (Comites de Defensa de la Republica – CDR). Этот «клуб по интересам» состоял из девяти человек – все коренные каталонцы, предполагается – и держал в руках все нити руководства «командами быстрого реагирования», которые в своем распоряжении «имели много материалов для изготовления взрывчатых веществ». По мысли газетчиков (предположительно – почерпнутой в компетентных органах) раскручиваемое сегодня движение «Демократическая цунами» (Tsunami Democratic), одна из наиболее активных организаций, призывающих к протестам в Каталонии – важнейший из примеров возможной кооперации внутрииспанских сепаратистских сил с внешними, ставящими целью ослабить пиренейское государство.

Публикация оказалась настолько скандальной для Испании, что ее решил обсудить с главой МИД России его испанский коллега Хосеп Боррель. Сергей Лавров заверил, что ничего не знает о предполагаемых попытках РФ при помощи спецслужб повлиять на внутриполитические события в Каталонии, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление Борреля. При этом, по словам Борреля, сам он «мало что смог рассказать» Лаврову по этой теме, поскольку не обладает о ней большим объемом информации.

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Выступления каталонцев за независимость особенно активны в последние лет шесть-семь. Все это время испанское правительство ломает голову над тем, как утихомирить разбушевавшихся, убедить их в том, что надо жить дружно и вместе (в смысле в одном общем государстве). Но достигнуть соглашения никак не удается. Что тому виной – неспособность Мадрида навести порядок на своем заднем дворе, неумение добиваться компромисса, демонстрируемое обеими сторонами или нежелание этих сторон искать взаимоприемлемые условия сосуществования? А вот не первое, не второе и не третье. Есть одно универсальное объяснение всем негативным явлениям, происходящим на этой планете. Будь то выборы американского президента, референдум Великобритании о выходе из Евросоюза, катастрофа МН17 в украинском небе – во всем виноваты русские.

Каталония, по мнению испанских газет, сама по себе сепаратизм изобрести не могла (и не надо нам тут рассказывать, что еще в Войне за испанское наследство 1701-1714 гг. Каталония пыталась обрести независимость от Испании, но неудачно). Сепаратизм – это явление, насаждаемое в Каталонии извне. Тут чувствуется «жесткая рука, тянущаяся с Востока», уверены те, кто управляет сегодня в Испании печатным и эфирным словом.

И рука эта, разумеется, имеет отношение к ГРУ. Каким же образом?

Вездесущее «подразделение 29155»

«Существование этой элитной российской военной группы было обнаружено независимыми российскими СМИ. Но международная известность к ней пришла в октябре, когда New York Times «засветила» ее кодовое название и опубликовала всеобъемлющий отчет о предполагаемом участии ее агентов в некоторых программах глобального воздействия», – пишет El País. К «глобальным программам» испанское издание относит, конечно же, и отравление в марте 2018 года бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве. В некоторых других странах испанцы также обнаружили некоторые «дестабилизирующие маневры», которые ассоциировали с «происками ГРУ».

«Это элитное подразделение связано с неудавшимся государственным переворотом в Черногории в октябре 2016 года. Два бывших российских шпиона, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, были заочно осуждены черногорским судом и приговорены к большим срокам тюремного заключения за эту попытку. Несколько западных спецслужб также связывают «подразделение 29155» с двойной неудачной попыткой убийства болгарского торговца оружием в 2015 году и с кампанией дестабилизации в Молдавии. Кремль всегда отрицал какую-либо связь с этими фактами. Связанные с ним СМИ высмеяли информацию, опубликованную об этой элитной группе», – рассказывает испанская пресса, обижаясь на смех, звучащий «с восточной стороны».

Остается напомнить, что газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о воинской части № 21955 – и ничего нового по сравнению с тем, что уже публиковалось, испанская пресса не сообщает. Напомним, что данная воинская часть – всего лишь один из учебных центров российской разведки, далеко не самый секретный и далеко не самый продвинутый.

«Агент Федотов»

Тем не менее, вся приведенная выше информация укрепляет испанские силовые структуры во мнении, что народные волнения в Каталонии без «подразделения 29155» не могли обойтись.

В случае с Каталонией имеется одно забавное совпадение, которое склонные к конспирологии головы вполне способны трактовать в качестве «веского доказательства» причастности ГРУ к созданию нестабильности в пиренейской стране. Дело в том, что в испанской Конституции существует статья 155, предусматривающая в случае угрозы целостности государства блокировать автономный статус мятежного региона и вводить прямое управление им из центра. Статья эта два года назад была активирована Мадридом для проведения «успокоительных» мероприятий, когда неразрешенный плебисцит в Каталонии все же состоялся. И поскольку руководил всем процессом бурления сепаратизма, как следует из свежих публикаций СМИ, «агент Федотов из подразделения 29155», то вызывает удивление, как в стране боя быков никому еще в голову не пришло навести параллели с присутствием магического числа 155 в разных ипостасях.

С увлечением рассказывая о роли русских в каталонских событиях, El País незаметно для себя допускает очень красноречивый промах. Газета пишет, что «это не первый случай, когда появляются подозрения о предполагаемом вмешательстве России и ее шпионов в борьбу за независимость Каталонии. В феврале портал независимых расследований Bellingcat опубликовал различные документы российских спецслужб, которые дважды отправляли офицера ГРУ по имени Денис Сергеев в Барселону. Оба раза он путешествовал с поддельным удостоверением личности на имя Сергея Федотова».

Иначе говоря, все здание «расследования внешнего вмешательства» строится лишь на данных Bellingcat, недостоверность доказательств которой давно уже не вызывает ни у кого сомнения. Сам портал не скрывает, что свои «достоверные данные» черпает из постов и сообщений диванных экспертов соцсетей. О чем говорит и другое испанское издание La Razon, которое совсем не настораживает, что названных выше «расследователей» неоднократно ловили на подтасовке фактов и создании фальшивых новостей.

«Во время первой из этих поездок Федотов прибыл в каталонскую столицу 5 ноября 2016 года и, проведя шесть дней в Испании, вылетел обратно в Москву через Цюрих. Вторая поездка произошла почти год спустя, 29 сентября 2017 года, всего за два дня до незаконного референдума 1 октября. В этот раз российский офицер оставался в Испании до 9 октября, чтобы вернуться в Москву через Женеву. Записей о большем количестве посещений Испании не имеется, но есть наводящая на размышления информация о посещении этим агентом других европейских стран. Например, в Великобританию он прилетал ровно за несколько дней до попытки отравить Скрипаля», – утверждает El País.

«Берлин сказал, что «рука Москвы» есть, значит, так и есть»

В мае прошлого года обеспокоенность «поддержкой, оказываемой Россией стремлению Каталонии к независимости» уже проявляли немецкие спецслужбы. Они, по утверждению Deutsche Welle, «получили от европейских коллег информацию, считающуюся очень правдоподобной и убедительной. Затем глава Федерального управления по защите Конституции Ханс-Георг Массен, воспользовался симпозиумом, организованным в Берлине, чтобы продемонстрировать свою убежденность в том, что «Россия пытается использовать секретные операции для воздействия на общественное мнение через экстремистские и радикальные организации». Касаясь каталонской ситуации, Массен подчеркнул, что Россия «поддерживает свою позицию посредством пропагандистской деятельности».

В Испании Гражданская гвардия уже нашла «связи Москвы» с одним из персонажей, вовлеченных в «процесс» (слово взято в кавычки, поскольку в нынешней политической терминологии Испании оно означает именно «процесс отделения Каталонии» – прим. ВЗГЛЯД). Речь идет о Викторе Терраделльясе,

бывшем секретаре по международным отношениям региональной партии сепаратистской направленности «Конвергенция и союз», человеке, близком к бывшему президенту автономии Карлесу Пучдемону, скрывающемуся ныне в Бельгии. Испанские правоохранители расследуют факты нецелевого использования государственных субсидий, которые каталонское правительство вместо того, чтобы использовать на благое дело, передало на организацию сепаратистских акций. Террадельяс, предполагается, играл в операциях по перераспределению средств не последнюю роль.

По словам испанских журналистов, «Терраделльяс был своего рода Распутиным при Пучдемоне (ну, если уж речь о русском вмешательстве, то, как тут обойтись без русификации политических фигур?). Он консультировал тогдашнего президента по международным отношениям, оказывал давление на него, подталкивая к объявлению независимости, и посылал ему многочисленные сообщения в WhatsApp».

В одном из сообщений «каталонский Распутин» заверил главу автономии, что если Пучдемон объявит об отделении Каталонии, он может рассчитывать на поддержку некоего «эмиссара президента России Владимира Путина». Пучдемон на эту записку не отреагировал. Тогда советник нервно высказался в другом сообщении: «Вы нас не слышите и не слушаете. Хотя мы этого заслуживаем». После чего добавил: «Нам было гарантировано сегодня днем заявление Горбачева».

Судя по приводимым текстам записок, у Террадельяса в голове такая каша, что не всякий психиатр признал бы того вменяемым. Хотя, может быть, именно привязка подобных не совсем адекватных местных фигур и призрачных «шпионов ГРУ» к теме о вмешательстве России в стремление Каталонии к независимости и есть способ достижения единства Испании? История учит тому, что страну удобнее и легче сплотить перед лицом внешней опасности (даже если ее не существует), чем идти путем исправления собственных ошибок во внутренней политике. А Россия – она и так во всем виновата, одним обвинением больше, одним меньше, кто ж их считать-то будет?

Надо сказать, что на уровне правительства Испании информация о «руке Москвы, приложенной к каталонским событиям» уже ранее опровергалась, в частности, министром обороны страны Марией Долорес де Коспедаль. Однако в то время у руля пиренейского государства находилась Народная партия. Сегодня же кабинет пытаются сформировать социалисты, не обладающие абсолютным большинством в парламенте. Возможно, что им необходим какой-то отвлекающий маневр, чтобы смягчить напряженность в претендующей на руководство Испанией коалиции из социалистов и популистов.

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