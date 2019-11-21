В Испании начали расследование о «связи России» с событиями в Каталонии

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон открыл расследование в отношении якобы связанной с российской разведкой группы, которая могла быть причастна к неудавшемуся референдуму о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

Утверждается, что упор в расследовании делается на элитной военной группе «подразделение 29155», которую разведслужбы связывают с дестабилизирующей активностью в Европе, передает «Интерфакс».

Эту организацию, утверждает El Pais, связывают с неудавшимся переворотом в Черногории в октябре 2016 года и с кампанией по дестабилизации в Молдавии.

Референдум в Каталонии прошел в октябре 2017 года, однако его не признали действующие испанские власти.

В ноябре 2019 года в правительстве Испании призвали проведение таких референдумов объявить уголовным преступлением.

Перед этим в Каталонии снова начались массовые беспорядки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в этом испанском регионе.