В Испании захотели объявить референдумы о независимости уголовным преступлением

Проведение референдумов о независимости, подобных тому, который организовали в Каталонии, следует объявить уголовным преступлением, заявил и.о. главы правительства Испании Педро Санчес.

Во время предвыборных дебатов он обещал ввести соответствующую стать в уголовный кодекс, передает РИА «Новости».

Также Испанская социалистическая рабочая партия, которую возглавляет Санчес, хочет ввести в школах уроки об «образовании в области гражданских и этических ценностей». Кроме того, предлагается внести изменения в закон об аудиовизуальных СМИ.

Санчес назвал кризис в Каталонии «кризисом совместного существования, а не кризисом независимости». Он призвал «расширять границы диалога и уменьшать границы конфронтации».