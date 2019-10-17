В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Лидеры каталонских сепаратистов, на днях приговоренные в Испании к тюремным срокам в 9-11 лет, нашли поддержку не только среди своих сторонников в «мятежной автономии», но и, как ни странно, в российском медиапространстве. Некоторые посчитали решения суда излишне жестокими и даже сравнили методы Мадрида с франкистскими. И такое сочувствие – довольно тревожный фактор.

Сторонники независимости Каталонии давно пользуются симпатией у части российского общества. Особенно после 2014 года, когда Евросоюз, частью которого является и Испания, ввел против России санкции, да и в целом политика Брюсселя в отношении Москвы стала отнюдь не дружественной. Логично, что на этом фоне старающиеся действовать мирными методами каталонцы стали вызывать сочувствие. Казалось бы, и определенные основания для притязаний на суверенитет у них есть. К тому же, не раз проводились некоторые параллели между испанской автономией и Крымом или Донбассом. Отдельные каталонские политики даже ездили туда, чтобы изучить чужой опыт.

Получается вполне милая картинка. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Одно дело – это всякие мирные шествия, «демократическое сопротивление» и попытки легальными способами добиться разрешения центральных властей на проведение референдума о самоопределении. Подобное вполне может вызывать симпатии. И на этом фоне жесткий разгон демонстрантов полицейскими, конфискация урн для голосования и другие подобные действия со стороны Мадрида два года назад действительно выглядели чрезмерными и не слишком демократичными.

Однако совсем другое дело – в одностороннем порядке объявить независимость, игнорировать решения Конституционного суда и демонстративно не выполнять требования центральных властей. А ведь именно к этому пришло в 2017 году правительство Каталонии. В данном случае симпатизировать становится явно нечему. И тут уже вполне адекватно смотрится применение 155 статьи испанской конституции (позволяющей в случае кризиса отправить в отставку местные власти и ввести прямое управление регионом) и арест всех причастных к неконституционным действиям каталонских политиков. Именно поэтому они получили свои тюремные сроки за организацию мятежа, создание угрозы территориальной целостности и т.д.

Вполне нормально, что Испания приняла меры по защите от сепаратистов – так бы поступило и любое другое государство на ее месте. И говорить, что наказания оказались слишком жестокими, – это большое преувеличение. Что такое 9-11 лет лишения свободы за организацию мятежа, нарушение Конституции и попытку оторвать от страны кусок территории? А уж сравнивать подобное решение Конституционного суда с методами Франсиско Франко – и вовсе перебор. Каудильо пресекал любые попытки национальной самоидентификации каталонцев, а лидеров их движения за независимость попросту казнил. Ничего такого мы тут не видим.

Напротив, Каталония пользуется очень широкой автономией (почти как субъект в составе какого-нибудь федеративного государства), и, если там кого и ущемляют в правах, то точно не каталонцев, а скорее уж проживающих в регионе испанцев. Тот же Донбасс о каталонском наборе привилегий может только мечтать.

Кстати, о Донбассе и Крыме. Параллели между ними и Каталонией проводятся неспроста. Сходства действительно есть. Но важно понимать принципиальную разницу. Ее, кстати, очень любили всегда подчеркивать сами каталонские сепаратисты – мол, мы, конечно, сочувствуем движениям юго-востока Украины и крымчанам, но отличаемся от них тем, что имеем больше демократических оснований для независимости. Да, ключевой момент – истоки стремления к самоопределению. Вот только насчет больших оснований каталонцы лукавят.

Отправной точкой украинских событий служит госпереворот 2014 года, в результате которого власть захватили националистически настроенные силы. И дело не только в том, что Крым и Донбасс были не согласны с таким поворотом дел и политикой новых властей в Киеве, а еще и в том, что появилась реальная угроза безопасности и жизням жителей этих регионов. Против Донецка и Луганска была начата военная операция, против полуострова она также планировалась. Именно после этого состоялся крымский референдум, а также сформировались ДНР и ЛНР. Причем все это происходило при отсутствии легитимного правительства на Украине.

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Конечно же, ничего подобного в Каталонии даже близко не происходило. Местные сепаратисты апеллировали к двум вещам – своей исторической национальной идентичности (несколько веков назад Каталония даже была отдельным княжеством) и недостаточной самостоятельности. Да, именно так, у них широкая автономия, но им ее все равно мало. Дело в том, что в 2006 году им пообещали еще больше привилегий, закрепив их в автономном статуте, однако часть его положений Конституционный суд Испании завернул. Собственно, с этой обиды и началось все современное движение за каталонскую независимость. Вот такие «более веские основания».

В этом плане напрашивается куда более неприятная параллель, о которой стоило бы задуматься тем, кто слишком рьяно симпатизирует сепаратистам Каталонии. Речь о непризнанной Чеченской Республике Ичкерия. Там тоже заявляли об исторической национальной идентичности, в одностороннем порядке провозгласили независимость, игнорировали решения центральных властей, создавали собственные диппредставительства за рубежом. Как мы знаем, ситуация затем зашла значительно дальше, решение проблемы затянулось на долгие годы и далось России большой ценой.

И вот об этом не следует забывать, рассуждая о сепаратистских движениях в других странах. Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее даже совсем наоборот. И симпатизируя ему, можно встать на очень опасный путь.

Поэтому сочувствие куда лучше адресовать не каталонским узникам, а Испании. Тем более, что сторонники сепаратистов уже несколько дней устраивают в ряде городов Каталонии протестные акции, и этим уже успели воспользоваться некие радикальные силы – в результате вечером вторника мирные митинги превратились в массовые беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.