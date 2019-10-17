В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

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До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
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В ООН призвали Украину заблокировать скандальный сайт «Миротворец» – открытую базу личных данных неугодных киевским властям многих тысяч людей. По мнению экспертов, блокировка «Миротворца» и привлечение его кураторов к уголовной ответственности может стать для Владимира Зеленского сильным шагом по преодолению страха перед националистическим меньшинством на Украине. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

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Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

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              В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

              Никита Коваленко
              политический обозреватель
              		17 октября 2019, 18:35

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              Лидеры каталонских сепаратистов, на днях приговоренные в Испании к тюремным срокам в 9-11 лет, нашли поддержку не только среди своих сторонников в «мятежной автономии», но и, как ни странно, в российском медиапространстве. Некоторые посчитали решения суда излишне жестокими и даже сравнили методы Мадрида с франкистскими. И такое сочувствие – довольно тревожный фактор.

              Сторонники независимости Каталонии давно пользуются симпатией у части российского общества. Особенно после 2014 года, когда Евросоюз, частью которого является и Испания, ввел против России санкции, да и в целом политика Брюсселя в отношении Москвы стала отнюдь не дружественной. Логично, что на этом фоне старающиеся действовать мирными методами каталонцы стали вызывать сочувствие. Казалось бы, и определенные основания для притязаний на суверенитет у них есть. К тому же, не раз проводились некоторые параллели между испанской автономией и Крымом или Донбассом. Отдельные каталонские политики даже ездили туда, чтобы изучить чужой опыт.

              Получается вполне милая картинка. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Одно дело – это всякие мирные шествия, «демократическое сопротивление» и попытки легальными способами добиться разрешения центральных властей на проведение референдума о самоопределении. Подобное вполне может вызывать симпатии. И на этом фоне жесткий разгон демонстрантов полицейскими, конфискация урн для голосования и другие подобные действия со стороны Мадрида два года назад действительно выглядели чрезмерными и не слишком демократичными.

              Однако совсем другое дело – в одностороннем порядке объявить независимость, игнорировать решения Конституционного суда и демонстративно не выполнять требования центральных властей. А ведь именно к этому пришло в 2017 году правительство Каталонии. В данном случае симпатизировать становится явно нечему. И тут уже вполне адекватно смотрится применение 155 статьи испанской конституции (позволяющей в случае кризиса отправить в отставку местные власти и ввести прямое управление регионом) и арест всех причастных к неконституционным действиям каталонских политиков. Именно поэтому они получили свои тюремные сроки за организацию мятежа, создание угрозы территориальной целостности и т.д.

              Вполне нормально, что Испания приняла меры по защите от сепаратистов – так бы поступило и любое другое государство на ее месте. И говорить, что наказания оказались слишком жестокими, – это большое преувеличение. Что такое 9-11 лет лишения свободы за организацию мятежа, нарушение Конституции и попытку оторвать от страны кусок территории? А уж сравнивать подобное решение Конституционного суда с методами Франсиско Франко – и вовсе перебор. Каудильо пресекал любые попытки национальной самоидентификации каталонцев, а лидеров их движения за независимость попросту казнил. Ничего такого мы тут не видим.

              Фото: Albert Gea/Reuters

              Напротив, Каталония пользуется очень широкой автономией (почти как субъект в составе какого-нибудь федеративного государства), и, если там кого и ущемляют в правах, то точно не каталонцев, а скорее уж проживающих в регионе испанцев. Тот же Донбасс о каталонском наборе привилегий может только мечтать.

              Кстати, о Донбассе и Крыме. Параллели между ними и Каталонией проводятся неспроста. Сходства действительно есть. Но важно понимать принципиальную разницу. Ее, кстати, очень любили всегда подчеркивать сами каталонские сепаратисты – мол, мы, конечно, сочувствуем движениям юго-востока Украины и крымчанам, но отличаемся от них тем, что имеем больше демократических оснований для независимости. Да, ключевой момент – истоки стремления к самоопределению. Вот только насчет больших оснований каталонцы лукавят.

              Отправной точкой украинских событий служит госпереворот 2014 года, в результате которого власть захватили националистически настроенные силы. И дело не только в том, что Крым и Донбасс были не согласны с таким поворотом дел и политикой новых властей в Киеве, а еще и в том, что появилась реальная угроза безопасности и жизням жителей этих регионов. Против Донецка и Луганска была начата военная операция, против полуострова она также планировалась. Именно после этого состоялся крымский референдум, а также сформировались ДНР и ЛНР. Причем все это происходило при отсутствии легитимного правительства на Украине.

              Конечно же, ничего подобного в Каталонии даже близко не происходило. Местные сепаратисты апеллировали к двум вещам – своей исторической национальной идентичности (несколько веков назад Каталония даже была отдельным княжеством) и недостаточной самостоятельности. Да, именно так, у них широкая автономия, но им ее все равно мало. Дело в том, что в 2006 году им пообещали еще больше привилегий, закрепив их в автономном статуте, однако часть его положений Конституционный суд Испании завернул. Собственно, с этой обиды и началось все современное движение за каталонскую независимость. Вот такие «более веские основания».

              В этом плане напрашивается куда более неприятная параллель, о которой стоило бы задуматься тем, кто слишком рьяно симпатизирует сепаратистам Каталонии. Речь о непризнанной Чеченской Республике Ичкерия. Там тоже заявляли об исторической национальной идентичности, в одностороннем порядке провозгласили независимость, игнорировали решения центральных властей, создавали собственные диппредставительства за рубежом. Как мы знаем, ситуация затем зашла значительно дальше, решение проблемы затянулось на долгие годы и далось России большой ценой.

              И вот об этом не следует забывать, рассуждая о сепаратистских движениях в других странах. Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее даже совсем наоборот. И симпатизируя ему, можно встать на очень опасный путь.

              Поэтому сочувствие куда лучше адресовать не каталонским узникам, а Испании. Тем более, что сторонники сепаратистов уже несколько дней устраивают в ряде городов Каталонии протестные акции, и этим уже успели воспользоваться некие радикальные силы – в результате вечером вторника мирные митинги превратились в массовые беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

              Напоследок еще напомню, что, к чести самого Мадрида, сам он все последние годы занимает очень недвусмысленную и твердую позицию по отношению к сепаратизму – категорически его не приемлет. Именно поэтому Испания так и не признала Косово, а во время чеченских событий воздерживалась от критики в адрес российских властей. В отличие от большинства других западных стран. Возможно, настало время отплатить испанцам той же монетой. Собственно, именно в таком ключе высказался Владимир Путин, подчеркнув, что Россия является сторонником территориальной целостности и стабильности Испании.


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