Эксперт: Испания защищает свою целостность методами, проверенными генералиссимусом Франко

Испанские власти защищают свою территориальную целостность методами государственного насилия, проверенными генералиссимусом Франко. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя суровые приговоры, вынесенные испанским Верховным судом сторонникам независимости Каталонии.

«Я бы обратил внимание на то, что там и женщины получили по десять лет тюрьмы. Настоящее торжество гендерного равноправия и феминизма по-европейски, – не без сарказма заметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. – По политическим делам людям дают без разбора пола, возраста и социального статуса одинаково большие сроки».

При этом эксперт назвал вполне ожидаемым суровость приговоров, вынесенных лидерам движения за независимость Каталонии. «К этому все и шло. Ни у кого не было никаких иллюзий, что приговоры будут мягкими. Испания защищает свою территориальную целостность, как может. А может она только методами государственного насилия, проверенными еще генералиссимусом Франко. Что ей еще остается? Кстати, примерно в эти же даты – в октябре 1940 года франкисты казнили икону каталонской независимости Луиса Компаниса», – отметил Глеб Кузнецов. Он добавил, что лет пятьдесят назад, во время правления Франко, нынешних осужденных тоже просто расстреляли бы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, каталонские политики, причастные к организации референдума о независимости 2017 года, приговорены к длительным срокам тюрьмы. Об этом в понедельник объявил Верховный суд Испании.

Так, 13 лет заключения получил бывший заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас, на этот же срок он лишен права занимать выборные и государственные должности. Бывшие советники правительства Каталонии Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорес Басса приговорены к 12 годам заключения и в течение 12 лет не смогут занимать выборные и государственные должности. Все четверо признаны виновными в организации мятежа и растрате госсредств.

Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель приговорена к 11 с половиной годам тюремного заключения, бывшие советники каталонского правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль – 10 годам и шести месяцам, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес – к девяти годам заключения. Эти пять политиков также в течение срока приговора не смогут занимать выборные и государственные должности.