Эксперт: Испания защищает свою целостность методами, проверенными генералиссимусом Франко

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14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Шахматная партия «Турецкая операция против сирийских курдов» входит в миттельшпиль – следующую за дебютом стадию игры. И пока не понятно, закончится она российско-сирийской победой или российско-турецко-сирийской победой. Подробности...

Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...
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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
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          • Выиграет турнир

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          • Я не смотрел эти передачи

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              Эксперт: Испания защищает свою целостность методами, проверенными генералиссимусом Франко

                 14 октября 2019, 18:50
              Фото: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Испанские власти защищают свою территориальную целостность методами государственного насилия, проверенными генералиссимусом Франко. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя суровые приговоры, вынесенные испанским Верховным судом сторонникам независимости Каталонии.

              «Я бы обратил внимание на то, что там и женщины получили по десять лет тюрьмы. Настоящее торжество гендерного равноправия и феминизма по-европейски, – не без сарказма заметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. – По политическим делам людям дают без разбора пола, возраста и социального статуса одинаково большие сроки».

              При этом эксперт назвал вполне ожидаемым суровость приговоров, вынесенных лидерам движения за независимость Каталонии. «К этому все и шло. Ни у кого не было никаких иллюзий, что приговоры будут мягкими. Испания защищает свою территориальную целостность, как может. А может она только методами государственного насилия, проверенными еще генералиссимусом Франко. Что ей еще остается? Кстати, примерно в эти же даты – в октябре 1940 года франкисты казнили икону каталонской независимости Луиса Компаниса», – отметил Глеб Кузнецов. Он добавил, что лет пятьдесят назад, во время правления Франко, нынешних осужденных тоже просто расстреляли бы.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, каталонские политики, причастные к организации референдума о независимости 2017 года, приговорены к длительным срокам тюрьмы. Об этом в понедельник объявил Верховный суд Испании.

              Так, 13 лет заключения получил бывший заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас, на этот же срок он лишен права занимать выборные и государственные должности. Бывшие советники правительства Каталонии Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорес Басса приговорены к 12 годам заключения и в течение 12 лет не смогут занимать выборные и государственные должности. Все четверо признаны виновными в организации мятежа и растрате госсредств.

              Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель приговорена к 11 с половиной годам тюремного заключения, бывшие советники каталонского правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль – 10 годам и шести месяцам, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес – к девяти годам заключения. Эти пять политиков также в течение срока приговора не смогут занимать выборные и государственные должности.


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