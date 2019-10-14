Вынесен приговор организаторам референдума о независимости Каталонии

Каталонские политики, причастные к организации референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы, сообщил Верховный суд (ВС) Испании.

13 лет заключения получил бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, на этот же срок он лишен права занимать выборные и государственные должности. Бывшие советники правительства Каталонии Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорс Басса приговорены к 12 годам заключения и в течение 12 лет не смогут занимать выборные и государственные должности. Все четверо признаны виновными в организации мятежа и растрате госсредств, передает РИА «Новости».

Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель приговорена к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения, бывшие советники каталонского правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль – 10 годам и шести месяцам, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес – к девяти годам заключения. Эти пятеро политиков также в течение срока приговора не смогут занимать выборные и государственные должности.

Бывшие члены правительства Каталонии Сантьяго Вила, Меричель Боррас и Карлес Мундо признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

Таким образом, суд не согласился с предъявленными прокуратурой обвинениями – девять политиков она обвиняла в организации восстания. По мнению суда, действия подсудимых не предполагали применения насилия.

У обвиненных есть право подать иск в Конституционный суд на допущенные нарушения их прав в ходе процесса в ВС, а также обратиться в Страсбургский суд по правам человека.

В октябре прошлого года лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.

В апреле премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе теледебатов перед досрочными выборами в парламент отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением референдума о независимости региона.