Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе теледебатов перед досрочными выборами в парламент, назначенными на 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением референдума о независимости региона.

В ходе дебатов, которые проводил телеканал TVE, лидеры правой Народной партии (НП) и центристской партии «Граждане» Пабло Касадо и Альберт Ривера раскритиковали диалог Санчеса с каталонскими властями, обвинив премьер-министра в намерении после выборов создать коалицию социалистов с каталонскими националистическими партиями, а также напрямую спросили Санчеса, готов ли он помиловать политиков, которые оказались на скамье подсудимых в связи с «каталонскими делом», передает РИА «Новости».

Лидер правой Народной партии обвинил Санчеса в том, что он уже пообещал каталонским политикам, оказавшимся на скамье подсудимых, помилование – в обмен на поддержку его кандидатуры в конгрессе депутатов.

В ответ Санчес заявил, что «при социалистическом правительстве (в Каталонии) не будет референдума о независимости», и что сторонники движения за независимость «должны вернуться на конституционный путь».

Лидер центристской партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что в 2017 году в Каталонии «произошел государственный переворот», а также обвинил Санчеса в том, что он «хочет создавать коалицию со сторонниками (...) отделения», назвав это «верхом унижения».

В октябре прошлого года лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.