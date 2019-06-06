Путин объяснил, почему России не нужен распад европейских стран

России не нужен распад европейских стран, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой», – сказал Путин, отвечая на вопрос об отношении к попыткам самоопределения Каталонии, передает «Интерфакс».

«У нас 40% золотовалютных резервов номинированы в евро. Самый большой торгово-экономический партнер для нас – Евросоюз. Зачем нам нужно, чтобы там все тряслось и дрожало», – пояснил президент.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.