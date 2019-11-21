«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
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              «Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

              США вспомнили, что не остановили строительство российского газопровода   21 ноября 2019, 21:20
              Фото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
              Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора?

              США одним щелчком пальца могут остановить газопровод «Северный поток-2», заверяет американский сенатор-республиканец Тед Круз. Однако «возможность успеть это сделать быстро сокращается. По прогнозам, газопровод будет завершен к январю, что значит, что у нас, возможно, осталось два месяца, чтобы что-то сделать», – беспокоится Круз.

              Странно, что сенатор вдруг всполошился по поводу почти построенного газопровода. Казалось бы, после прозвучавшей еще летом угрозы ввести санкции против российского газопровода американские политики забыли о том, что «Северный поток-2» продолжает строиться. Например, Дания после трех лет затягивания все-таки выдала разрешение на строительство российской трубы. Недавно и Германия сделала все, чтобы облегчить Газпрому и самой себе процесс отстаивания права «Северного потока-2» - то есть получить исключение из норм Третьего энергопакета. Главная угроза европейских норм в том, что они не дают инвесторам – а это не только Газпром, но еще его пять европейских партнеров, качать топливо на полную мощность в 55 млрд кубов в год, а заставляют их отдать половину трубы неким третьим поставщикам, которые ни копейки не вложили в этот проект. Не говоря уже о том, что найти таких просто невозможно.

              Возможно, в его расчеты внесли неразбериху высокопоставленные российские чиновники. Некоторые наблюдатели даже решили, что Россия перенесла открытие «Северного потока-2» на более поздний срок. Так, накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года. А на следующий день вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен в середине 2020 года, не уточнив конкретный месяц.

              На самом деле, ни о каком переносе сроков речи, конечно, не идет. Новак, судя по всему, говорит о завершении строительства трубы по дну Балтийского моря. Осталось достроить лишь один – датский – участок. И это будет сделано до конца 2019 года, так как на это требуется четыре недели.

              Но это не значит, что газ сразу потечет по трубе. Потребуется еще как минимум три-четыре месяца на пуско-наладочные работы. Поэтому первый коммерческий газ пойдет по трубам, по экспертным оценкам, в апреле-мае 2020 года. Козак аккуратно сказал об июне. Отопительный сезон к этому моменту в любом случае закончится. Газпром физически не успеет пустить газ по трубе текущей зимой, так что американский сенатор, пожалуй, слишком торопится.

              По мнению Теда Круза, у США имеется на данный момент два варианта противодействия «Северному потоку – 2». Первый предполагает введение прямых санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода. Это задержит введение газопровода в эксплуатацию более чем на год, так как у России нет собственных технологий для прокладки трубопроводов по дну моря. А второй путь – использовать подобные же полномочия в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и остановить проект - как уверяют в США - навсегда.

              В видеозаписи, которую политик опубликовал на своем youtube-канале, объясняется, откуда у него такая агрессия по отношению к «Северному потоку-2». По его словам, «Северный поток-2» может принести миллиарды долларов для подпитки «российской агрессии». Это якобы навредит Европе, так как сделает ее «зависимой от российских энергоносителей». Но зато, заверяет сенатор, если Европа будет закупать американский сжиженный газ, ни о какой зависимости от США не будет и речи.

              В рамках закона CAATSA Минфин США действительно мог бы наложить санкции на многие европейские компании, работающие с Газпромом и инвестирующие в российские экспортные газопроводы. Под угрозу в первую очередь попадают пять европейских компаний, которые наполовину профинансировали строительство «Северного потока-2». Это две немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

              Ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности Игорь Юшков считает, что США опоздали со своими санкциями. Если предположить, что европейские суда-трубоукладчики вынуждены будут прекратить работы по укладке труб из-за США, то задержка запуска «Северного потока-2» будет, но не настолько длительная, как рассчитывает Тед Круз. Работы по строительству могут быть продолжены, например, многоцелевым строительным судном «Академик Черский», который Газпром купил в 2015 году. Могут помочь и китайские суда-трубоукладчики - в Крыму при строительство энергомоста кабель клали именно китайцы.

              «Некоторым кажется, что все в Европе против «Северного потока-2», но в реальности многие страны и компании ЕС поддерживают этот проект», ­- говорит Юшков.

              «Если США введут санкции, то это будет огромный удар по американо-европейским отношениям. Думаю, это единственная причина, почему американцы до сих пор не ввели никаких санкций против «Северного потока-2».

              Они бояться испортить отношения с европейцами, прежде всего, с немцами. Поэтому действуют чужими руками – то поляки вставляют палки в колеса, то ЕК вводит ограничения», – напоминает эксперт.

              В своих обвинениях Тед Круз повторил типичные пропагандистские клише, распространяемые противниками российского газопровода. Тезис о том, что «Северный поток-2» увеличит зависимость Европы от российского газа, и как только Россия закончит газопровод, она тут же будет использовать энергетику в качестве политического инструмента, постоянно повторяется. Однако Газпром как поставлял 200 млрд кубометров газа в Европу (включая Турцию), так и будет поставлять эти объемы. Они могут снизиться или подрасти исключительно из-за падения или роста спроса на европейском газе. Изменится только маршрут доставки этого газа.

              Для понимания: через Украину в последние годы Газпром прокачивал 80-90 млрд кубометров газа. Мощность «Северного потока-2» в 55 млрд кубометров не покрывает полностью эти объемы. Даже если прибавить 15,75 млрд кубометров, которые пойдут в Европу по второй нитке «Турецкого потока», то т этого будет недостаточно, чтобы полностью перекрыть украинские транзитные объемы. Без украинского транзита «Северный поток-2» не дает России возможности для увеличения поставок газа в Европу. Почему тогда зависимость Европы от российского газа должна вырасти?

              «Этот тот же самый газ, поэтому зависимость Европы от России не возрастает. Почему Россия, котрая сейчас никак не шантажирует европейцев газом, вдруг с 1 января 2020 года или с запуском «Северного потока-2» станет шантажировать? В прошлом году мы отпраздновали 50 лет с начала поставок советского, а потом российского газа в Европу. За 50 лет ни разу не было шантажа», – напоминает Игорь Юшков.  

              А что будет, если США удастся остановить работу «Северного потока-2» навсегда, как урожает американский сенатор? В таком случае ни Россию, ни Европу действительно не ожидает ничего хорошего.

              Если не будет ни украинского транзита, ни поставок газа по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку», то Газпром уже не сможет поставить все 200 млрд кубометров в Европу. Этот огромный кусок рынка займет дорогой американский сжиженный газ. На фоне таких новостей газовые цены в Европу на споте вырастут до небес, и возить СПГ из США в Европу станет рентабельно и даже сверхприбыльно.

              Более дорогая энергетика ударит по европейской экономике. Когда расходы на энергию вырастут в разы, европейским товарам станет сложно конкурировать на мировом рынке. В этом случае Россия не только лишиться части доходов от экспорта газа, но и сократит доходы от экспорта других товаров в ЕС. Для нас Европа остается главным торговым партнером, поэтому проблемы в ее экономике отразятся негативно и на российской.

              Почему же американской сенатор выступил сейчас с очередным заявлением против «Северного потока-2»?  «Это американская внутриполитическая история. Это популизм отдельного сенатора, а не позиция всего американского класса», – считает Игорь Юшков.

              А значит, в реальности угрозы болтуна-сенатора можно попросту игнорировать.

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